Pożary w Grecji. Jakie masz prawa podczas urlopu

Jeśli osoba obawia się wylotu na wymarzone wakacje do Grecji lub już przebywa tam, to warto wiedzieć, jakie przysługują prawa konsumenta w takiej sytuacji. Biura podróży często zapewniają turystów, że nie ma powodów do obaw i zachęcają do skorzystania z imprezy. Jednakże, na miejscu może się okazać, że z powodu dobra turystów, a nawet z troski o ich zdrowie i życie, konieczne jest skrócenie pobytu lub przeniesienie do innego hotelu.

W takich przypadkach przysługują turystom trzy roszczenia wobec touroperatora. Po pierwsze, mają prawo do odszkodowania. Po drugie, można żądać zadośćuczynienia za tzw. poczucie zmarnowanego urlopu. I po trzecie, istnieje możliwość żądania obniżki ceny.

Według art. 47 ust. 4 ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, konsument może odstąpić od umowy bez ponoszenia opłaty za odstąpienie, jeżeli wystąpiły nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności w miejscu imprezy lub jego najbliższym sąsiedztwie, które znacząco wpłynęły na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

Definicja "nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności" nie jest jednoznaczna i może obejmować różne sytuacje. Preambuła Dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych wskazuje, że takie okoliczności mogą obejmować działania wojenne, inne poważne problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak terroryzm, poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, jak wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży, katastrofy naturalne, takie jak powodzie lub trzęsienia ziemi, oraz warunki pogodowe, które uniemożliwiają bezpieczną podróż do miejsca docelowego uzgodnionego w umowie o udział w imprezie turystycznej.

Ostateczne rozstrzygnięcie, czy pożar może być uznany za "nieuniknioną i nadzwyczajną okoliczność", należy do prawa i może wymagać indywidualnej analizy sytuacji. W takich przypadkach najlepiej skonsultować się z prawnikiem lub organizacją konsumencką, aby poznać swoje prawa i możliwości związane z odwołaniem wyjazdu czy żądaniem odpowiednich rekompensat.

