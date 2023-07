Tu wakacje są tańsze niż w Polsce! Nawet gdy płacimy w euro

Rewolucja w podatku od nieruchomości. Co dla Polaków oznacza wyrok Trybunału?

"Na 31 zbadanych krajów kontynentu Polska zajmuje 12. miejsce wśród najniższych cen restauracyjno-hotelowych" - wynika z danych Eurostatu przytoczonych przez portal "Business Insider". Warto jednak zaznaczyć, że szybko zbliżamy się cenami do średniej unijnej.

W 2022 roku średnie ceny restauracji i hoteli w Polsce były niższe o 23,3 proc. od średniej unijnej. W 2023 roku ta różnica wynosi już 18,4 proc. Ta zależność skutkuje tym, że coraz więcej Polaków decyduje się na urlop za granicą. " 9 mln wybrało się za granicę z ogółem 20 mln osób, które będą wakacje spędzać poza domem" – wynika z ankiety firmy Mondial Assistance cytowanej przez "BI".

Ulubione destynacje wakacyjne Polaków

Gdzie najchętniej wybierają się polscy turyści?

Chorwacja(18 proc. wyjazdów).

Grecja (14 proc.),

Hiszpania (12 proc.),

Włochy (11 proc.),

Turcja (9 proc.),

Bułgaria (6 proc.),

Wielka Brytania (5 proc.),

Niemcy (4 proc.),

Albania (4 proc.)

Cypr (4 proc.)

Wakacyjne ceny. O ile drożej zapłacimy za wypoczynek w 2023 roku?

Jak przytacza "BI" uwielbiana przez Polaków Chorwacja jest 14 proc. tańsza od średniej unijnej - droższa o 5,4 proc. od Polski. Jak wygląda stosunek cen w pozostałych krajach będących popularnymi destynacjami wypoczynkowymi Polaków?

Grecja - 12 proc. poniżej średniej UE - 7,9 proc. drożej niż w Polsce

Hiszpania - 17,3 proc. poniżej średniej UE - 1,4 proc. drożej niż w Polsce

Macedonia Północna - 44,9 proc. taniej niż w Polsce

Turcja - 41,6 proc. taniej niż w Polsce

Albania - 41,6 proc. taniej niż w Polsce

Czarnogóra - 31,2 proc. taniej niż w Polsce

Bułgaria - 39,1 proc. taniej niż w Polsce

Wakacje za granicą. Które kierunki są najdroższe?

Które kierunki okazują się być na szczycie cenowej listy? Do najdroższych może zaliczyć Niemcy (35,3 proc. drożej niż w Polsce), Włochy (31,2 proc. drożej), Islandia (119,6 proc. drożej), Szwajcaria (109,7 proc. drożej), Dania, Norwegia i Luksemburg.

Które kraje mają ceny najbardziej zbliżone do tych znanych nam z Polski? "Kraje najbardziej zbliżone do cen, które obserwujemy w Polsce to: Portugalia, Hiszpania i Litwa. Wśród krajów najbliższych nam geograficznie Słowacja ma ceny o 5,2 proc. wyższe niż u nas, Czechy o 14,3 proc. niższe, Niemcy o 35,2 proc. wyższe, Szwecja o 47,2 proc. wyższe, a Litwa o 4 proc. niższe. Z tylko nieznacznie dalszych celów podróży tanio wyglądają Węgry (-16,5 proc. względem cen w Polsce), Rumunia (-24 proc.) i Bułgaria (-39,1 proc.)" - wymienia redakcja "Business Insider".

