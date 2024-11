Black Week w Lidlu. Kultowy robot najtańszy w historii. Setki produktów w mega promocji

To rujnuje emerytury Polaków! Te błędy zmniejszają emeryturę

Legendarny robot najtaniej w historii Lidla!

Z okazji Black Week, już od poniedziałku, 25 listopada, termorobot MC Smart SilverCrest z Wi-Fi o mocy 1200 W będzie można kupić w specjalnej cenie – 1799 zł/zestaw. Wystarczy tylko aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i można dostać urządzenie najtaniej w historii Lidla – zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.

Od poniedziałku, 25 listopada, klienci sklepów stacjonarnych, jak i ci, którzy preferują zakupy online, będą mogli dostać grill kontaktowy 1000 W SilverCrest 30 proc. taniej, za 69 zł/zestaw. W ofercie sieci pojawią się również frytkownica beztłuszczowa Air Fryer 1000 W SilverCrest, którą będzie można kupić 50 proc. taniej – za 129 zł/zestaw oraz frytkownica beztłuszczowa Air Fryer z funkcją grilla 2460 W SilverCrest aż 50 proc. taniej, w cenie 399 zł/zestaw. A dla tych, którzy chcą wnieść do swojej kuchni namiastkę włoskiej atmosfery, Lidl proponuje wysokotemperaturowy piec do pizzy 1200 W SilverCrest za 179 zł/zestaw, czyli 60 proc. taniej, dostępny wyłącznie w sklepach stacjonarnych.

Promocje na Black Friday w Lidlu

Zwieńczeniem tygodnia pełnego promocji jest Black Friday, czyli dzień, kiedy rabaty sięgają zenitu! Od piątku, 29 listopada, Lidl przygotował specjalną ofertę dla wszystkich kawoszy. 20-barowy, automatyczny ekspres do kawy Maestro Barista CMB100.101 marki Zelmer będzie można kupić stacjonarnie aż 300 zł taniej, w cenie 1199 zł/zestaw. Na lidlowych półkach oraz w ofercie online znajdziemy robot planetarny MUM Serie 2 AW21, 700 W Bosch 20 proc. taniej, za 599 zł/zestaw. Smakosze zdrowych posiłków z pewnością docenią elektryczną wyciskarkę do cytrusów 40 W GOURMETmaxx aż 70 proc. taniej, za 29,99 zł/zestaw czy blender Mix & Go 300 W Russel Hobbs (40 proc. taniej, za 89 zł/zestaw)

Niezbędniki AGD w twoim domu

W sklepach stacjonarnych oraz na lidl.pl, od czwartku, 28 listopada, będzie można znaleźć robot sprzątający z funkcją mopowania SilverCrest 35 proc. taniej, w cenie 449 zł/zestaw. W tej samej ofercie kupimy również robot sprzątający ze stacją opróżniającą 1050 W SilverCrest 23 proc. taniej, za 999 zł/zestaw. Dodatkowo, od czwartku, 28 listopada, na lidlowych półkach pojawią się odkurzacze bezworkowe Power Cyclone 4 XB2140/09, 850 W od marki Philips. Klienci sieci będą mogli kupić urządzenie aż 130 zł taniej, w cenie 289 zł/zestaw.

Raj dla majsterkowiczów na Black Week w Lidlu

Black Week w sklepach Lidl to także prawdziwa gratka dla wszystkich majsterkowiczów i idealny moment, by zdobyć profesjonalne zestawy narzędzi oraz urządzenia w obniżonych cenach od marki Parkside i Parkside Performance. Już od soboty, 30 listopada, w sklepach sieci oraz na lidl.pl znajdziemy m.in.: akumulatorową wiertarkowkrętarkę 12 V (42 proc. taniej: 199 zł/zestaw) czy akumulatorową wiertarkowkrętarkę udarową 20 V z 97-częściowym zestawem akcesoriów w profesjonalnej skrzyni (37 proc. taniej: 499 zł/zestaw).