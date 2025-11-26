W Black Week w Lidlu kupisz sprzęt AGD, taki jak żelazka i suszarki, nawet o 50% taniej, np. suszarkę Cien Beauty 2200 W za 39,99 zł.

Odkryj rabaty na akcesoria kuchenne: zestaw garnków Gerlach za 249 zł (-30%) i patelnie Tefal do indukcji już od 59,99 zł (-30-41%).

Skorzystaj z obniżek na praktyczne dodatki do domu, w tym pojemniki Livarno Home od 5,99 zł (-70%) i noże Fiskars® za 47,99 zł (-40%).

Znajdź idealnego robota kuchennego na święta: robot planetarny Bosch za 399 zł (-200 zł) lub SilverCrest za 159 zł (-33%).

Black Week w Lidlu: sprzęt AGD w promocji

W Black Week warto zaopatrzyć się w sprzęty, które ułatwiają codzienne obowiązki. Wśród przecenionych urządzeń znajdziemy żelazko parowe Virtuo Tefal 1800 W z wyrzutem pary do 80 g/min za 59,99 zł (-25%) oraz suszarkę z jonizacją Cien Beauty 2200 W za 39,99 zł (-50%). Tańsza jest też stacja parowa Grundig SIS 6450 L 2400 W o ciśnieniu 6,5 bara – 199 zł (-50%).

Akcesoria kuchenne: garnki i patelnie

Black Week to także świetny moment, by odświeżyć kuchnię i uzupełnić ją o funkcjonalne, trwałe i estetyczne akcesoria w niższych cenach. Zestaw garnków FIRST Gerlach (10 elementów) kosztuje 249 zł po rabacie 30%. Patelnie Tefal do indukcji i gazu są przecenione do 59,99 zł (⌀24 cm), 69,99 zł (⌀28 cm) i 99 zł (⌀28 cm premium), czyli o 30–41%. Do kompletu można dobrać sztućce Gerlach (24 elementy) za 179 zł.

Porządek i narzędzia do gotowania

Oferta Lidla obejmuje pojemniki Livarno Home: ceramiczny wariant z bambusową pokrywką za 5,99 zł (-70%) oraz zestaw 13 pojemników na żywność za 11,99 zł (-60%). Z kolei akcesoria Fiskars® – zestaw 3 noży za 47,99 zł czy nóż do krojenia za 34,99 zł – kupimy z rabatem 40%.

Roboty kuchenne na święta i nie tylko

Robot planetarny Bosch 700 W z misą 3,8 l i maszynką do mięsa jest za 399 zł (minus 200 zł), a SilverCrest 600 W za 159 zł (-33%). Kompaktowy robot Bosch MultiTalent 3 800 W kosztuje 249 zł (oszczędność 150 zł). W promocji są też maszynka do mielenia SilverCrest 300 W za 89 zł i zgrzewarka próżniowa SilverCrest 125 W za 74 zł (-50%). Z kolei na lidl.pl od 28 do 30 listopada pojawi się Termorobot MC Compact z Wi-Fi 1050 W z misą 1,5 l za 899 zł, czyli 200 zł taniej. To opcja dla mniejszych kuchni i osób, które chcą uprościć świąteczne gotowanie.

PTNW - Modzelewski