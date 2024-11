Boli ząb? Kolejne podwyżki cen u stomatologów

Ceny u dentysty w Polsce

Koszty leczenia uzębienia w Polsce już są ogromne. A niestety, wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze drożej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu 2024 roku ceny usług stomatologicznych w porównaniu rok do roku poszły w górę o 8,4 proc. Dla porównania w sierpniu w zestawieniu rok do roku ceny poszły w górę o 8,6 proc., w lipcu – 8,5 proc., a w całej pierwszej połowie 2024 roku – 9,4 proc. Dlaczego ceny w gabinetach stomatologicznych tak szybko idą w górę?

Stomatolodzy muszą dostosowywać swoje cenniki do potrzeb rynku. Niestety, w ostatnich latach inflacja w Polsce osiągnęła gigantyczne wartości. Kiedy to w górę idą ceny prądu, wody, najmu, materiałów stomatologicznych, to nie ma cudów i po prostu musi się to przełożyć na wzrost cen za leczenie zębów. Warto zaznaczyć, że stomatolodzy zakupy robią na bieżąco na rynku polskim, ale i na rynkach zagranicznych, nie magazynują materiałów w hurtowych ilościach, zatem każda podwyżka u dostawcy wiąże się z podwyżką u danego lekarza.

Do tego wszystkiego wprowadzono nowe wynagrodzenia gwarantowane dla asystentek i higienistek stomatologicznych oraz personelu pomocniczego, które muszą pokrywać lekarze prowadzący prywatne gabinety stomatologiczne.

Eksperci od finansów biją na alarm! Jeśli nie nastąpi jakiś zwrot w sytuacji, to już w pierwszym kwartale 2025 roku wzrost cen usług stomatologicznych może być nawet dwucyfrowy, tzn. lekko powyżej 10 proc. Skutek tego może być porażający. Pacjenci po prostu będą zmuszeni do zminimalizowania wizyt u stomatologa do niezbędnych, a nawet do zrezygnowania z leczenia zachowawczego zębów.