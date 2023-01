i Autor: Materiały prasowe

Bom turystyczny

Bon turystyczny na ferie. To ostatni moment, by go wykorzystać

Z 500 zł dopłaty w ramach programu Polski Bon Turystyczny można skorzystać jeszcze tylko do końca marca. Według danych serwisu Nocowanie.pl bonem zapłacimy za nocleg w 40 proc. obiektów noclegowych w całej Polsce, o czym warto pamiętać podczas nadchodzących ferii. Dotychczas nie aktywowano, nie użyto, bądź użyto jedynie częściowo ok. 1,7 mln bonów turystycznych. "Zgodnie z obowiązującymi przepisami można z nich skorzystać jedynie do 31 marca br." - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).