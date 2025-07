Pracujący Polacy dostaną 1000 plus zamiast 800 plus?! “Są niedoceniani’

Program 800 plus może przejść radykalną metamorfozę. Politycy PSL sugerują, że świadczenie powinno być dostępne wyłącznie dla osób pracujących. Padła nawet propozycja podniesienia kwoty do 1000 zł – ale tylko dla „właściwych adresatów”. Czy rząd faktycznie planuje zmiany w programie 800 plus?

