i Autor: Marek Kudelski/ Super Express, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Protest rolników

Bruksela kapituluje pod presją rolników. Będą nowe propozycje KE

Jak czytamy w portalu RMF24, "KE ma się zobowiązać, że nie będzie w tym roku kar dla rolników, którzy nie spełnią norm środowiskowych czy klimatycznych. To znaczy, że nie będą zmniejszane ich dopłaty bezpośrednie. Natomiast w latach 2025-2027, czyli do końca okresu budżetowego zostaną wprowadzone zmiany łagodzące dotychczasowe wymagania Zielonego Ładu. Będą to rozwiązania legislacyjne". To nie jedyne co ma znaleźć się w pakiecie rozwiązań proponowanych przez KE.