Rząd Tuska wprowadza podwyżki! Prywatny akt oskarżenia podrożeje trzykrotnie

Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza znaczące zmiany w systemie opłat sądowych. Dotychczasowa stawka 300 zł za wniesienie prywatnego aktu oskarżenia, obowiązująca od 1998 roku, zostanie zastąpiona opłatą wynoszącą 1000 zł. Zmiana wejdzie w życie 1 lipca 2025 roku.

Głównym celem podwyżki jest dostosowanie opłat do aktualnych kosztów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Resort sprawiedliwości podkreśla, że przez ponad ćwierć wieku opłaty pozostawały na niezmienionym poziomie, podczas gdy koszty prowadzenia postępowań sądowych znacznie wzrosły.

Walka z nadużyciami systemu prawnego

Ministerstwo wskazuje na drugi istotny powód wprowadzenia wyższych opłat - zniechęcenie do nadużywania prywatnych aktów oskarżenia. Według resortu, ta forma postępowania była często wykorzystywana do prowadzenia osobistych porachunków, co obciążało niepotrzebnie system sądowy.

Prawnicy potwierdzają zasadność podwyżki, wskazując na inflację i wzrost kosztów życia w ciągu minionych lat. Ich zdaniem, aktualizacja opłat była konieczna i powinna nastąpić już wcześniej.

Zabezpieczenia dla osób o niskich dochodach

Mimo znacznego wzrostu opłat, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej nie stracą możliwości korzystania z prywatnych aktów oskarżenia. Ministerstwo przewiduje możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłat dla osób o niskich dochodach. Procedura wymaga złożenia odpowiedniego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuację materialną.

Organizacje społeczne wyrażają obawy, że drastyczna podwyżka może utrudnić dostęp do sprawiedliwości osobom rzeczywiście pokrzywdzonym, szczególnie tym o średnich dochodach, które nie kwalifikują się do zwolnień.

Zakres stosowania prywatnych aktów oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia można wnieść w ściśle określonych przypadkach, obejmujących między innymi zniesławienie, zniewagę, lekkie uszkodzenie ciała oraz naruszenie nietykalności cielesnej. Ta forma postępowania pozwala pokrzywdzonym bezpośrednio wystąpić przeciwko sprawcy bez konieczności wcześniejszego prowadzenia postępowania przez prokuraturę.

Nowe regulacje mają na celu usprawnienie funkcjonowania systemu sądowego poprzez ograniczenie liczby bezpodstawnych spraw, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości dochodzenia sprawiedliwości przez osoby rzeczywiście poszkodowane.

