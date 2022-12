Brytyjczycy zwiększają pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Zawrotna kwota!

Uchodźcy z Ukrainy w Wielkiej Brytanii. Rząd zwiększy pomoc

Ponad dwie trzecie z prawie 150 tys. ukraińskich uchodźców, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii, otrzymało wizy poprzez program "Domy dla Ukrainy". W ramach niego osoby prywatne, ale też władze lokalne, kościoły czy organizacje charytatywne mogą oferować zakwaterowanie uchodźców na co najmniej sześć miesięcy, za co dostają z budżetu wsparcie w wysokości 350 funtów miesięcznie. W ostatnich dniach brytyjskie media informowały jednak, że w związku z rosnącymi kosztami życia część osób rezygnuje z dalszego goszczenia uchodźców po upływie minimalnego okresu sześciu miesięcy, co powoduje wzrost liczby Ukraińców, którzy zostają bez dachu nad głową. Ta liczba w najbliższym czasie może rosnąć jeszcze bardziej, bo większość uchodźców jest w Wielkiej Brytanii na razie krócej niż pół roku.

Jak podawał w zeszłym tygodniu "The Times", aby temu zapobiec, rząd miał rozpatrywać propozycję podwojenia kwoty wsparcia, a także zróżnicowanie go w ten sposób, by więcej dawać tym, którzy przyjmują całe rodziny niż pojedyncze osoby. W środę ministerstwo ds. wyrównywania szans, mieszkalnictwa i społeczności lokalnych poinformowało, że comiesięczne płatności dla osób goszczących uchodźców z Ukrainy - które miały początkowo być wypłacane przez rok - zostają wydłużone na kolejne 12 miesięcy i zostaną podniesione do 500 funtów, ale dopiero od początku drugiego roku.

