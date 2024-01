Budżet państwa 2024

Sejm 18 stycznia 2024 r. przyjął ustawę budżetowa na 2024 rok. Senat nie wniósł poprawek do niej 24 stycznia. Zatem teraz budżet czeka już tylko na podpis prezydenta. Zgodnie z konstytucją prezydent państwa ma siedem dni na podjęcie decyzji, czy podpisać ustawę albo czy wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności budżetu z Konstytucją. W przeciwieństwie do innych ustaw prezydent nie ma prawa zawetować ustawy budżetowej. Termin na prezydencką decyzję w tej sprawie upływa 1 lutego 2024 roku.

Ustawa budżetowa uchwalana jest w sposób odmienny niż pozostałe ustawy. Różnice dotyczą m.in. inicjatywy ustawodawczej, okresów oczekiwania na decyzje Senatu i prezydenta. O tym, że prezydent Andrzej Duda rozważa przekazanie ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego mogły świadczyć jego wypowiedzi wygłaszane tuż po uchwaleniu budżetu. – W momencie, w którym ta ustawa do mnie przyjdzie, będzie poddana pełnej analizie, właśnie od strony konstytucyjnej, zarówno merytorycznej, jak i proceduralnej, ale to będzie jedyny aspekt, pod jakim będziemy to oceniali – zapowiedział wtedy. Zdaniem prezydenta „kwestią, którą prezydent może i powinien rozpatrywać, jest kwestia zgodności działania rządu z konstytucją i parlamentu w związku z budżetem, czyli kwestia zgodności samego budżetu z konstytucją, jak również procedury, w której ten budżet będzie przyjęty”.

