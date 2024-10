i Autor: Pixabay Drastyczne zdjęcia na opakowaniach alkoholi mają wkrótce wejść w życie

Sprzedaż alkoholu

Budżet państwa zarabia miliony na "małpkach". W tle spór w rządzie

W tym roku do budżetu państwa z tytułu “małpek” wpłynie ok. 700 mln zł – podaje Rynek Zdrowia. To rekordowa suma nowej opłaty od alkoholu w małych opakowaniach. Jednocześnie w rządzie trwa spór o zakres ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości ma m.in. zapobiec sprzedaży słynnych alkotubek.