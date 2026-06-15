17 czerwca w godzinach 8:00–10:00 pracownicy ZUS w całym kraju przeprowadzą strajk, protestując przeciwko niskim płacom i fiasku negocjacji.

Związkowcy domagają się podwyżek o około 1200 zł, odrzucając propozycję ZUS wynoszącą 220 zł brutto i jednorazową nagrodę 4000 zł.

To największa mobilizacja pracowników ZUS od lat 80., która może utrudnić obsługę; ZUS prosi o ograniczenie wizyt i korzystanie z platformy e-ZUS.

Kierownictwo ZUS twierdzi, że "doszło do ściany" w kwestii finansowej, uniemożliwiając spełnienie żądań, mimo doceniania pracy załogi.

Strajk w ZUS. Pracownicy domagają się podwyżek

W środę, 17 czerwca, w godzinach 8:00–10:00, w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju odbędzie się strajk ostrzegawczy. Decyzja o proteście została podjęta po fiasku rozmów pomiędzy stroną społeczną a kierownictwem instytucji. Pracownicy wskazują na zbyt niskie wynagrodzenia, rosnącą liczbę obowiązków oraz trudne warunki wykonywania pracy.

Jak podkreślają przedstawiciele związków zawodowych, problem narasta od dłuższego czasu.

"Powodem strajku jest brak dialogu i działań ze strony rządowej. Od dłuższego czasu zgłaszamy postulaty - bez skutku" - wskazuje Związek Zawodowy Pracowników ZUS.

Protest pracowników ZUS. Apel do klientów

Związkowcy zapewniają, że protest nie jest skierowany przeciwko osobom korzystającym z usług Zakładu. Jednocześnie zwracają uwagę, że w czasie akcji wiele spraw może być trudniejszych do załatwienia w placówkach. - "W godzinach 8:00-10:00 prosimy o ograniczenie wizyt w placówkach ZUS i korzystanie z usług elektronicznych" - przekazali, zachęcając do logowania się na platformę e-ZUS.

O skali mobilizacji mówił również Damian Eksterowicz, przewodniczący „Solidarności” w ZUS w Chorzowie.

"W czasie tego strajku pracownicy w całej Polsce odejdą od swoich stanowisk pracy. Od lat 80. takiej mobilizacji pracowników nie mieliśmy i rzeczywiście jest to poważny, wizerunkowy problem pracodawcy, który, wydaje się, chyba go przerasta" - ocenił.

Spór o wynagrodzenia trwa

Przedstawiciele załogi oczekują wzrostu płac o około 1200 zł. W odpowiedzi kierownictwo ZUS zaproponowało podwyżkę wynoszącą 220 zł brutto oraz jednorazową nagrodę w wysokości 4 tys. zł brutto. Taka oferta nie została jednak zaakceptowana przez stronę społeczną.

Wcześniej związkowcy organizowali demonstrację przed siedzibą Ministerstwa Finansów, a następnie skierowali list do premiera Donalda Tuska. W piśmie podkreślili, że dotychczasowe rozmowy i mediacje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Z kolei wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek przekonuje, że możliwości finansowe instytucji są ograniczone.

"Pracodawca na każdym kroku podkreśla, że docenia ich pracę. Natomiast pracownicy oczekują wyższych środków, a my możemy podzielić tylko to, co mamy w planie finansowym. Nie mamy możliwości zwiększania przychodów czy wyceniania usług poza tym, co wynika z ustaw regulujących działalność ZUS. Zarząd musi poruszać się w określonym limicie. Doszliśmy do ściany - zaoferowaliśmy wszystko, co było możliwe, również poprzez przesunięcia środków z innych zadań i oszczędności" - wskazywał Jaroszek.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]