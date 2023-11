Burger Drwala wraca! Jego cena szokuje! Kanapka tyle kosztowała 10 lat temu

Kiedy powrót Burger Drwala?

Kultowa kanapka pojawiająca się sezonowo w restauracjach McDonald’, składa się z bułki, porcji mięsa, bekonu, panierowanego sera, sosu, prażonej cebulki i sałaty. Sieć sprzedaję też wersje z różnymi innymi dodatkami. Nie opublikowano jeszcze oficjalnej daty powrotu Burgera Drwala do restauracji McDonald’s w 2023 roku. W poprzednim roku był to 23 listopada, ale serwis pysznosci.pl podaje, że w tym roku może stać się to nieco wcześniej. Może to być już 8 listopada. Nieco później - 15 listopada mają zostać wprowadzone do oferty pozostałe warianty tej kanapki. Ma się nawet pojawić się także Burger Drwala z chrzanem, co jest nowością w menu.

Burger Drwala 2023 – ile będzie kosztował?

Portal pysznosci.pl twierdzi, że Burger Drwala będzie w tym roku droższy niż w 2022. Tak mają wyglądać ceny ceny wszystkich wariantów w porównaniu z poprzednim rokiem. W przypadku nowego burgera cena nie jest jeszcze znana. W tym roku zrezygnowano jednak z wersji z podwójnym mięsem.

Burger Drwala klasyczny - 28,90 zł (24,90 w 2022 r.)

Burger Drwala z żurawiną - 30,40 zł (26,40 w 2022 r.)

Burger Drwala na ostro - 29,90 zł (25,90 w 2022 r.)

Burger Drwala z kurczakiem - 28,90 zł (24,90 w 2022 r.)

Burger Drwala z chrzanem - cena nieznana

Na przestrzeni lat ceny Burgera Drwala poszły mocno w górę. W 2013 roku za kultową kanapkę płaciliśmy 11,90 zł! Przez 10 lat zdrożał aż o 17 zł.

QUIZ PRL. Kultowe smaki PRL - tak smakowało dzieciństwo w PRL-u Pytanie 1 z 10 Kultowy blok czekoladowy zawierał: łom kruchych ciastek i orzechów kandyzowane owoce pokruszone sezamki Dalej