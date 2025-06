Umowy śmieciowe a staż pracy

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu Pracy, który wprowadza istotne zmiany w sposobie obliczania stażu pracy. Zgodnie z nowymi przepisami, do stażu pracy będą wliczane okresy przepracowane na umowach cywilnoprawnych oraz czas prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Oczekuje się, że zmiany te wejdą w życie 1 stycznia 2026 r. „To jest ważna zmiana, oczekiwana, potrzebna i przede wszystkim sprawiedliwa” – podkreślił rzecznik rządu, Adam Szłapka, na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów.

Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma na celu wyrównanie szans w dostępie do niektórych świadczeń pracowniczych. Do tej pory osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych lub prowadzące działalność gospodarczą były często pomijane przy obliczaniu stażu pracy, co wpływało na ich uprawnienia pracownicze.

Nowelizacja Kodeksu Pracy przyniesie korzyści w dostępie do: prawa do dłuższego urlopu, nagród jubileuszowych, stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego.

Co będzie wliczane do stażu pracy?

Według projektu, do okresu zatrudnienia wliczane będą m.in.:

Okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Okresy współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

Czas zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Okresy wykonywania umów-zleceń, o świadczenie usług lub agencyjnych oraz czas jako osoba współpracująca.

Okresy członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych.

Udokumentowane okresy wykonywania pracy zarobkowej za granicą (innej niż zatrudnienie).

Nowelizacja Kodeksu Pracy to krok w stronę bardziej sprawiedliwego traktowania pracowników i uwzględnienia różnorodnych form zatrudnienia przy obliczaniu stażu pracy. To zmiana, która może pozytywnie wpłynąć na sytuację wielu osób na rynku pracy.