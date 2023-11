Kanapka Drwala już dostępna w McDonald's!

Kultowa kanapka pojawiająca się sezonowo w restauracjach McDonald’s składa się z bułki, porcji mięsa, bekonu, panierowanego sera, sosu, prażonej cebulki i sałaty. Sieć sprzedaje też wersje z różnymi innymi dodatkami. W 2022 roku premiera zimowej kanapki odbyła się 23 listopada i można było się spodziewać, że w tym roku będzie podobnie. Czyżby? Przewidywania serwisu pysznosci.pl okazały się słuszne i w tym roku stało się to nieco wcześniej. Premiera podstawowej wersji Burgera Drwala miała miejsce dziś, czyli 8 listopada. W aplikacji McDonald's znajdziemy także potwierdzenie kolejnych doniesień - 15 listopada do oferty zostaną wprowadzone pozostałe warianty tej kanapki. Co to będzie? Wiele z nich dobrze znamy, ale nowością ma być Kanapka Drwala z chrzanem.

Ile kosztuje Burger Drwala 2023? Cena Kanapki Drwala 2023

Kolejna dobra wiadomość dla drwalomaniaków. Burger Drwala w tym roku sprzedawany po dokładnie tej samej cenie, co w roku ubiegłym! Na szczęści szacunki portalu przysznosci.pl były zawyżone i za Klasycznego Drawala zapłacimy w 2023 roku 24,90 zł. A jak miału wyglądać ceny wszystkich wariantów w porównaniu z poprzednim rokiem? Przypomnijmy, że nie wiemy, jak będą wyglądały ceny pozostałych kanapek, które nie są jeszcze dostępne w menu.

* Burger Drwala klasyczny - 28,90 zł (24,90 w 2022 r.) - już wiemy, że cena w 2023 roku to 24,90 zł

* Burger Drwala z żurawiną - 30,40 zł (26,40 w 2022 r.)

* Burger Drwala na ostro - 29,90 zł (25,90 w 2022 r.)

* Burger Drwala z kurczakiem - 28,90 zł (24,90 w 2022 r.)

* Burger Drwala z chrzanem - cena nieznana

Na przestrzeni lat ceny Burgera Drwala poszły mocno w górę. W 2013 roku za kultową kanapkę płaciliśmy 11,90 zł! Przez 10 lat zdrożał aż o 13 zł.

i Autor: McDonald's

Ile Kanapka Drwala kosztowała w poprzednich latach?

2021 r. - 17,40 zł

2020 r. - 16,90 zł

2019 r. - 15,00 zł

2018 r. - 14,60 zł

2017 r. - 14,60 zł

2015 r. - 13,60 zł

2014 r. - 12,90 zł

2013 r. - 11,90 zł

2012 r. - 11,90 zł

Lepiej to już było, prawda?

