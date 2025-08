WSA oddalił skargi ekologów dotyczące budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu, uznając decyzję środowiskową za prawidłową.

Skargi złożyły dwie organizacje: niemiecka Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern oraz polska Zielone Wyspy Świnoujście.

Sąd uznał, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dopełnił wszelkich formalności, a zarzuty skarżących zostały rozpatrzone.

Prezes Portów Szczecin-Świnoujście potwierdza, że inwestycja będzie realizowana. Dowiedz się więcej o przyszłości tego kluczowego projektu!

Decyzja sądu w sprawie terminala w Świnoujściu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi złożone przez polskie i niemieckie organizacje ekologiczne. Dotyczyły one decyzji środowiskowej wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, która jest kluczowa dla budowy głębokowodnego terminala kontenerowego. Choć wyrok nie jest prawomocny, poniedziałkowe orzeczenie to ważny krok umożliwiający realizację inwestycji w terminal w Świnoujściu. Skargi złożyły stowarzyszenie Zielone Wyspy Świnoujście oraz niemiecka organizacja Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern z wyspy Uznam.

Sąd w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że organ wydający decyzję dopełnił wszystkich formalności. Sędzia WSA Anita Wielopolska wskazała, że po analizie obszernego materiału dowodowego nie stwierdzono uchybień w działaniu GDOŚ. "Przeprowadził niezbędne uzgodnienia z organami, otrzymał stosowne opinie, rozpoznał wszystkie zarzuty, które zostały wniesione w odwołaniach" - zaznaczyła sędzia.

Jak podsumowała sędzia Wielopolska, nie było żadnych podstaw do uchylenia decyzji środowiskowej. "- W ocenie sądu decyzja była prawidłowa i nie ma żadnych powodów, by ją wyeliminować z obrotu prawnego" – stwierdziła.

Jakie zarzuty miały organizacje ekologiczne?

To już kolejny etap sądowej batalii o warunki, na jakich ma przebiegać budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu. Organizacje ekologiczne z Polski i Niemiec konsekwentnie wskazywały na potencjalne zagrożenia dla środowiska. Jesienią 2023 roku, skarżąc pierwszą decyzję środowiskową, argumentowały, że nie uwzględniono w wystarczającym stopniu wpływu inwestycji na ekosystem Bałtyku oraz morskie obszary chronione.

W najnowszej skardze, skierowanej przeciwko decyzji GDOŚ z lutego 2024 roku, niemieckie stowarzyszenie Lebensraum Vorpommern podniosło nowe argumenty. Jak informował wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, pismo ekologów wspominało m.in. o zagrożeniach związanych z niewybuchami i bronią chemiczną z czasów II wojny światowej, które mogą zalegać na dnie morza. Sąd odniósł się do tych zarzutów, podkreślając, że uwagi strony niemieckiej zostały wzięte pod uwagę. "- Trzeba podkreślić, że wbrew temu co twierdzi niemieckie stowarzyszenie, ich uwagi i sugestie zostały uwzględnione. Były przeprowadzone konsultacje, w tym również transgraniczne i zostały one zakończone protokołem, do którego włączone zostały wszystkie ustalenia" – powiedziała sędzia Wielopolska.

Wiceminister Marchewka ocenił te argumenty jako "absurdalne", zapewniając, że obszar inwestycji został dokładnie zbadany. "- Gdyby odkryte zostały jeszcze jakieś niewybuchy, to oczywiście zajmie się nimi nasza Marynarka Wojenna" – skomentował.

Co dalej z budową terminala kontenerowego?

Mimo że stronom przysługuje jeszcze prawo do odwołania się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzeczenie WSA jest postrzegane jako kamień milowy dla projektu. Zadowolenia z decyzji nie krył prezes Portów Szczecin-Świnoujście, Jarosław Siergiej. "- Inwestycja będzie realizowana. Taki był plan od samego początku. Można budować i to będzie robione" – zapowiedział po ogłoszeniu wyroku. To jasny sygnał, że inwestor zamierza kontynuować prace nad projektem, który jest jednym z filarów polskiej gospodarki morskiej, koordynowanym przez Ministerstwo Infrastruktury.

Szacuje się, że sam port kontenerowy w Świnoujściu będzie kosztował około 2,5 mld zł, a cała związana z nim infrastruktura morska, w tym nowy tor podejściowy, pochłonie nawet 10 mld zł. Inwestycja ma zostać ukończona do 2029 roku. Za jej realizację odpowiedzialne będzie konsorcjum firm z Kataru i Belgii.

Nowy terminal w Świnoujściu zostanie zaprojektowany do obsługi największych kontenerowców oceanicznych o długości do 400 metrów, które mogą wpływać na Bałtyk. Aby im to umożliwić, Urząd Morski w Szczecinie zrealizuje budowę nowego toru podejściowego o długości 65 km i głębokości 17 metrów. Podtrzymana przez sąd decyzja środowiskowa jest kluczowym elementem, który pozwala na przejście do kolejnych etapów tej strategicznej inwestycji.

