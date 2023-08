Burger King doigrał się? Znany fast food trafi do sądu! Powód dobrze znany

Klienci skarżą sieć Burger King

Cztery osoby pozwały sieć Burger King za to, że wykonane w specjalny sposób zdjęcia kanapki Whopper wydają się o 35 proc. większe niż w rzeczywistości. Dodatkowo może się też wydawać, że zawierają dwa razy więcej mięsa. Sieć żądała oddalenia pozwu, ale sąd w Miami się na to nie zgodził. Sędzia Altman uznał, że sieć będzie musiała obronić swoją reklamę, która wprowadza w błąd klientów. Według sędziego stanowi to naruszenie umowy – przekazał Reuter. Poszkodowani przypominają również w pozwie zbiorowym o sytuacjach innych klientów, którzy swoje niezadowolenie z powodu zbyt małych kanapek zamieszczali w portalu X (dawniej Twitter).

Burger King odrzuca oskarżenia

Sieć broni się przed oskarżeniami, stwierdzając, że nie jest wymagane dostarczanie burgerów, które wyglądają "dokładnie tak, jak na zdjęciu". Sędzia Altman nie zgodził się z tym stwierdzeniem i przekazał, że rozstrzygnięcie sporu będzie należało do przysięgłych. Jednocześnie sędzia odrzucił roszczenia oparte na reklamach telewizyjnych i internetowych, ponieważ Burger King w nich nie podawał rozmiaru lub wagi kanapki. W wydanym oświadczeniu Burger King przekazał, że na zdjęciach są te same kotlety, które trafiają do kanapek Whopper na całym świecie.

