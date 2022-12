Była na L4 i wzięła udział w drodze krzyżowej. ZUS odebrał jej zasiłek. Co na to sąd?

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Podczas L4 wzięła udział w procesji. ZUS odebrał jej zasiłek

Pani Marzena katechetka spod Torunia w dniach 30 marca - 29 kwietnia przebywała na zwolnieniu lekarskim w związku z problemami z kręgosłupem. 8 kwietnia - w trakcie trwania L4 wzięła udział w drodze krzyżowej gdzie podczas procesji niosła krzyż. Następnie udała się na warsztaty organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich gdzie przygotowywała palmy wielkanocne - przytacza toruński dziennik "Nowości". O całym zajściu dowiedział się zarówno pracodawca kobiety jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu, który po wszczęciu postępowania podjął decyzję o odebraniu kobiecie zasiłku za ten dzień.

"Pani Marzena tłumaczyła, jak ważna jest dla niej Wielkanoc i jakie zalecenia miała od lekarza. 29 kwietnia jej lekarz prowadzący wystawił opinie na piśmie. Lekarz prowadzący stwierdził, że niesienie krzyża miało charakter symboliczny i nie mogło przyczynić się do przeciążenia kręgosłupa. Innego zdania był lekarz z ZUS, który uznał, że sytuacja mogła wpłynąć na okres niezdatności do pracy" - informuje dziennik "Nowości" cytowany przez Wprost.

Zaskarżyła decyzję ZUS i wygrała. "Czynności miały charakter symboliczny"

Katechetka nie zgadzając się z decyzją ZUS zdecydowała się na jej zaskarżenie. IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sadu Rejonowego w Toruniu uznał odebranie zasiłku za bezpodstawne.

"Już sama analiza zdjęć, dokonania przez pryzmat logiki i zasad doświadczenia życiowego, prowadzi do wniosku, że czynności ubezpieczonej miały charakter symboliczny i nie mogły przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia (...). Lekkość krzyża uwidoczniona została na zdjęciach, na których widać ubezpieczoną z innymi osobami niosącymi krzyż. Na pierwszy rzut oka widać, że nie mógł ważyć on wiele i miał znaczenie jedynie symboliczne, żadna z osób nie uginała się fizycznie pod jego ciężarem. Podobnie należało ocenić, obecność ubezpieczonej na zajęciach związanych z tworzeniem palm i stroików wielkanocnych, gdzie przyjęła ona pozycję siedzącą i spędziła niewiele czasu" - tłumaczyła w rozmowie z dziennikiem "Nowości" sędzia Maria Szymańska.

W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych przywrócił katechetce prawo do zasiłku chorobowego za dzień, w którym wzięła udział w procesji - informuje Wprost.

