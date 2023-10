Było takie miasto… Spacer po Warszawie, której już nie ma [ZDJĘCIA]

Zbieraczem trzeba się urodzić. Jest się nim od małego albo wcale. Zbieracz, pokąd sięga pamięcią, zawsze coś zbierał, chociaż niekoniecznie to co zbiera teraz albo będzie zbierać w przyszłości. To jedno co o zbieraczach wiedzieć trzeba. A drugie – że zbieranie to nie jest gromadzenie jak leci. Rasowy zbieracz tyleż zbiera, co odrzuca, ma swoje ulubione wątki, okresy, techniki. Jeżeli ktoś przedstawi się Państwu jako np. zbieracz starych pocztówek, powinniście go zapytać – jakich... – Wisława SzymborskaByło takie miasto… Warszawa na starych zdjęciach i kartach pocztowych z kolekcji Rafała Bielskiego Tom 1. 1860 – 1905 to wyjątkowe polsko-angielskie wydawnictwo, dzięki któremu czytelnik może nie tylko poznać tkankę architektoniczną stolicy Polski z czasów, z których nieliczne już tylko ślady odnaleźć można obecnie, ale również zapoznać się z ciekawostkami dotyczącymi historii warszawskich ulic i zaułków.

Spacer ulicami starej Warszawy

Rafał Bielski, właściciel jednej z największych kolekcji warszawskich zdjęć, pocztówek i planów (ponad 25 000 eksponatów) zaprasza zatem czytelnika na spacer ulicami XIX-wiecznej Warszawy! Od pierwszych fotografii Warszawy autorstwa Karola Beyera, Maksymiliana Fajansa, Konrada Brandla czy Jana Mieczkowskiego, poprzez pierwsze warszawskie litograficzne karty pocztowe wydawane w Paryżu, Warszawie czy Sztokholmie, do pierwszych foto-pocztówek i reformy z 1904 roku.Intencją autora jest aby o naszej XIX-wiecznej stolicy wypowiedzieli się ludzie, którzy ówcześnie żyli i zajmowali się dziejami miasta. Stąd pomysł, aby do opisu poszczególnych ulic, parków czy pomników użyć cytatów z XIX-wiecznych przewodników. Dzięki temu zabiegowi album zyskał charakter ekskluzywnego przewodnika. W Albumie znajduje się też reprodukcja planu informacyjnego Warszawy z 1899 roku, wykonanego w technice litografii w słynnym zakładzie Ottona Flecka.Tom 2. będzie prezentował zdjęcia i pocztówki Warszawy z lat 1906 - 1919, tom 3. 1920 – 1944, a tom 4. 1945-1989.|

Kilka słów od autora

Ze wstępu Rafała Bielskiego do książki: „Seria albumów Było takie miasto… Warszawa na starych zdjęciach i kartach pocztowych powstała z pasji kolekcjonerskiej i zamiłowania do historii Warszawy. W 2024 roku minie dwadzieścia pięć lat, od kiedy dostałem od ojca pierwszą kartę pocztową z wizerunkiem przedwojennej Warszawy. Miałem wtedy 16 lat i doskonale pamiętam uczucia, które mi wtedy towarzyszyły. To szok i niedowierzanie, że ówczesna stolica Polski tak bardzo różni się od tej z karty pocztowej. Zacząłem czytać… dużo czytać. Najpierw serię Jerzego Majewskiego Warszawa nieodbudowana, później Jerzego Kasprzyckiego Korzenie miasta czy Atlasy dawnej architektury ulic i placów Warszawy Jarosława Zielińskiego. Do tego doszły plany i przewodniki Warszawy z lat 1860–1939. Równolegle zbierałem (i zbieram nadal!) pocztówki i zdjęcia z wizerunkiem warszawskich ulic, placów, dworców, wnętrz czy reklam. W pierwszym tomie albumu Było takie miasto… Warszawa na starych zdjęciach i kartach pocztowych zapraszam Państwa na spacer ulicami XIX-wiecznej Warszawy! Od pierwszych fotografii miasta autorstwa Karola Beyera, Maksymiliana Fajansa, Konrada Brandla czy Jana Mieczkowskiego, poprzez pierwsze warszawskie litograficzne karty pocztowe wydawane w Paryżu, Warszawie czy Sztokholmie, do pierwszych fotopocztówek i reformy z 1904 roku. Pierwszy tom albumu został podzielony na dwie części. Pierwsza dotyczy historii pierwszych warszawskich zakładów fotograficznych. To właśnie dzięki pionierom fotografii możemy zobaczyć, jak wyglądała Warszawa w lalach 60. XIX-wieku i później. Druga część dotyczy historii powstania kart pocztowych. W prezentowanym w albumie okresie karta pocztowa przestała być ciekawostką, a stała się towarem kupowanym masowo, przesyłanym, a następnie kolekcjonowanym. W złotym okresie pocztówki (od końca XIX w. do 1914 r.) stosowano wszelkie dostępne metody druku, w tym chromolitografię, światłodruk, autotypię czy fotografię. Wszystkie przedstawię w tym albumie. Od czasu powstania zamieszczonych w niniejszym albumie pocztówek nazwy warszawskich ulic i placów zmieniały się wielokrotnie. W związku z tym w podpisach do ilustracji znajdą Państwo nazwy historyczne, które będzie można zlokalizować na planie informacyjnym Warszawy z 1899 roku, stanowiącym integralną część albumu. Aby przybliżyć historię stolicy Polski turystom, postanowiliśmy, że wszystkie albumy w serii będą polsko-angielskie. Zapraszam Państwa na wyjątkowy spacer po dawnej Warszawie…

Zachować tradycję, poznać historię, uszanować przeszłość

Było takie miasto… Warszawa na starych zdjęciach i kartach pocztowych z kolekcji Rafała Bielskiego Tom 1. 1860 – 1905 to wynik tytanicznej pracy i wieloletniej pasji. Nic dziwnego zatem, że całość została wsparta przez wiodące media i instytucje publiczne.

Rafał Bielski - prawnik, kolekcjoner warszawskich zdjęć, pocztówek i planów. Autor wielokrotnie wznawianego albumu Było takie miasto. Warszawa na starej karcie pocztowej, współautor albumu Utracone miasto. Warszawa wczoraj i dziś, członek Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Miłośnik powieści historycznych oraz literatury sensacyjnej i kryminalnej.

