„Demon zza miedzy” – unikalny obraz białoruskiego przywódcy

„Demon zza miedzy” - Witold Jurasz

Czy wpadanie Białorusi w objęcia Rosji przez blisko trzy dekady było nieuchronne? Czy Polska przyłożyła rękę do prezydentury Łukaszenki? Jaka jest jego prawdziwa relacja z Władimirem Putinem?

Na te i wiele innych pytań odpowiada w swojej najnowszej książce Witold Jurasz. 11 października do polskich księgarń wchodzi „Demon zza miedzy”, książka, która odsłania tajemnice jednego z najbardziej znienawidzonych współczesnych przywódców. Witold Jurasz, dziennikarz Onetu i były dyplomata opisuje Białoruś, w której pracował najpierw jako charge d'affaires RP, a następnie zastępca ambasadora RP.

Jurasz szuka odpowiedzi na pytanie, czemu „przegraliśmy” Białoruś i czy kiedykolwiek w podjęliśmy grę o to, by nie stała się rosyjską półkolonią. Zdaniem autora Białorusini są jednym z najbardziej zachodnich w duchu narodów byłego ZSRR, a równocześnie obywatelami najbardziej sowieckiego państwa powstałego po rozpadzie Sowietów.

O ile Jurasz czuje sympatię do Białorusinów, o tyle nie ma złudzeń co do Aleksandra Łukaszenki – jest człowiekiem, który nawet, gdyby Władimir Putin położył go do politycznej trumny, to jeszcze negocjowałby warunki swojego politycznego pogrzebu. Wszystkie cechy jego charakteru wskazują, że ma skłonności autorytarne i nie zawaha się przed użyciem przemocy względem swoich oponentów. Z tej perspektywy Jurasz zastanawia się, dlaczego ci, którzy w 1994 roku przekonali polskie władze, że powinniśmy poprzeć Łukaszenkę jako kandydata na prezydenta, nigdy nie ponieśli za to odpowiedzialności i nigdy nie zostali z owego faktu rozliczeni.

