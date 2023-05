i Autor: Shutterstock Empik

Nowa usługa

Empik wyda książkę każdemu! Jak działa nowa usługa Empik Selfpublishing?

11 maja Empik uruchamia nową usługę w portfolio Grupy. Empik Selfpublishing to platforma dystrybucyjna skierowana do niezależnych autorów i autorek, którzy marzą o dotarciu ze swoją twórczością do milionów czytelników. Teraz mogą oni samodzielnie wydać powieść, komiks, poradnik czy pracę naukową i trafić na wirtualne półki Empik.com i aplikacji Empik Go. To pierwsza platforma selfpublishingowa w Polsce, oferująca tak szeroką, bezpośrednią dystrybucję.