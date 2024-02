CBA w siedzibie PAIH. Chodzi o aferę wizową

Ważny podatek do zmiany? To jedna z najważniejszych obietnic Tuska

Poland Business Harbour – imigracja dla innowacji w IT. Program wstrzymany

- Jeśli jesteś innowatorem, programistą lub przedsiębiorcą IT i rozważasz przyjazd do Polski, znajdź wsparcie dla siebie – to zdanie wstępne reklamuje system imigracyjny na stronie gov.pl. Jednak na samej górze strony znajduje się obecnie informacja: Program Poland Business Harbour został wstrzymany.

W dalszym ciągu można zobaczyć na stronie przekierowania do różnych wersji językowych – program dotyczył krajów takich jak Białoruś, Armenia lub Mołdawia. Nie jest tajemnicą, że największe emocje wzbudza imigracja z dalszych zakątków świata.

Specjalna komórka MSZ, polskie dokumenty na bazarach

Jesienią 2023 r. media obiegła sensacja – polskie dokumenty są do kupienia w Azji i Afryce, a Polska nadużywa konstrukcji „pierwszy pobyt”. W 2022 r Polska wydała najwięcej w całej UE pozwoleń tego rodzaju.

Obecnie można jedynie mnożyć spekulacje bez dowodów – czy w ministerstwie mogła działać grupa osób handlująca dokumentami pobytowymi? Jak to możliwe, że akurat Polska wydała rekordowe 700 tys. pozwoleń na pierwszy pobyt? Całość wygląda jak zagadka, możliwe dalsze sensacje już wkrótce.

