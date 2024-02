i Autor: ThinkstockPhotos Gmach Komisji Europejskiej w Brukseli.

Pieniądze z UE

Polska dostanie 6,3 mld euro z Funduszu Odbudowy! KE jest gotowa do wypłaty

Jak poinformowała agencja Bloomberga, Komisja Europejska jest gotowa do przekazania w przyszłym tygodniu Polsce 6,3 mld zł z Funduszu Odbudowy. Będzie to pierwsza dopłata z 60 mld dotacji i pożyczek, które były do tej pory zablokowane ze względu na spór poprzedniego rządu z Unią Europejską o praworządność.