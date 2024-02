Miliony euro z KPO zablokowane! Tusk nie dogadał się z Brukselą?

Wzrost PKB na koniec roku. Co się dzieje z polską gospodarką?

Reforma sądownictwa straciła impet. Środków z KPO brak

Głównymi warunkami, które musimy spełnić jest przywrócenie praworządności. Jednak maszyna zmian w resorcie sprawiedliwości zacięła się.

"Ani widu, ani słuchu" przede wszystkim ws. zastąpienie Izby Dyscyplinarnej SN niezawisłym sądem i doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar nadal nie wie jak dokonać kluczowych zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Wedle jego zapowiedzi, które złożył w Brukseli, "na początku lutego do Sejmu trafi rządowy projekt ustawy o KRS, w której członkowie będą wybierani przez sędziów" Na zapowiedzi się skończyło.

Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte do końca lutego, może to oznaczać opóźnienie w wypłacie środków, a rząd obiecał, że nastąpi to na przełomie marca i kwietnia.

W październiku 2023 r. premeir deklarował na spotkaniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulą von der Leyen, że podejmie działania, aby zapewnić szybkie decyzje wykonawcze.

Pozyskanie środkow w ciągu 100 dni rządów to kolejna nie spełniona obietnica Donalda Tuska z kampanii wyborczej, o czym będą pamiętać wyborcy w kwietniowych wyborach samorządowych. Przypomnijmy jak mówił 27 sierpnia 2023

"Składam tu, w Sopocie, uroczyste przyrzeczenie, że dzień po wyborach pojadę i odblokuję pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i wszyscy to odczujemy.". Pora brać odpowiedzialnośc za słowa?

