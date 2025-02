CCC zwalnia pracowników. Setki etatów mniej

Grupa CCC masowo zwalnia w momencie znacznie lepszych wyników

- Grupa CCC w Q4 2024 (listopad’24 – styczeń’25) osiągnęła blisko czterokrotny wzrost zysku operacyjnego i ponad dwukrotnie wyższy, sięgający 525 mln zł, wynik EBITDA. Grupa CCC odnotowała wzrost przychodów i dalsze umocnienie marży brutto. (…) Skokową poprawę wyniku operacyjnego i EBITDA odnotowała Grupa Modivo, co jest efektem przede wszystkim koncentracji na wysoko rentownej sprzedaży i znacznej redukcji kosztów wynikającej z postępującej integracji z Grupą – podaje strona CCC.

Wspomniana „redukcja kosztów” realnie może oznaczać masowe zwolnienia.

- Grupa CCC znacząco ogranicza wydatki. Firma zredukowała liczbę pracowników IT z 550 do 300, co przełożyło się na 80 milionów złotych oszczędności. Dodatkowo, zmiany w strukturach organizacyjnych Modivo pozwolą zmniejszyć koszty kadry zarządzającej o kolejne 80 milionów złotych – deklaruje cytowany przez serwis dlahandlu.pl prezes CCC, Dariusz Miłek.

Ekonomiści zwiastują lepszą koniunkturę dla branży odzieżowej

W 2025 można się spodziewać lekkiej poprawy branży odzieżowej - oceniają w kwartalniku branżowym analitycy PKO BP.

"W 2025 oczekujemy lekkiej poprawy sytuacji w branży. Wolniejsza dynamika płac w porównaniu z 2024 powinna zredukować presję kosztową w firmach, ale także ograniczyć wzrost dochodów konsumentów. Realny wzrost dochodów będzie jednak na tyle mocny, że w połączeniu z niskim bezrobociem i możliwym spadkiem stopy oszczędzania, może przyspieszyć wzrost konsumpcji i wydatków m.in. na odzież" - oceniają analitycy PKO BP.

Analitycy banku oceniają, że umocnienie złotego przekładające się na niższe koszty importu surowców z Azji pozytywnie wpłynie na koszty produkcji.

