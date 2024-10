Ceny akademików w 2024 roku. Tyle płacą studenci w polskich miastach

Ceny akademików - Warszawa

Za sprawą oddania do użytku nowych lub wyremontowanych akademików zwiększyła się liczba miejsc dla studentów w stolicy. Uniwersytet Warszawski w roku akademickim 2024/2025 będzie dysponował 2710 miejscami w domach studenckich. To o 380 więcej niż w roku ubiegłym. Przyjęcie większej liczby osób ułatwi m.in. nowy, otwarty 17 września akademik DS nr 7 "Sulima". Za miejsce studenci UW muszą zapłacić od 480 do 1100 zł. Cena w przypadku najdroższych miejsc wzrosła o 150 zł - poinformowała uczelnia.

Wzrośnie też liczba miejsc dla studentów Szkoły Głównej Handlowej, która oddała do użytku wyremontowany DS "Grosik" z pokojami dla 86 osób. W sumie w domach studenckich SGH zakwaterowanie znajdzie 454 osób. W roku akademickim 2024/2025 koszt zakwaterowania wynosi 730-1188 zł - tyle samo co w roku ubiegłym.

Ceny akademików - Wrocław

We Wrocławiu za jedno z ok. 9 tys. miejsc w akademiku trzeba będzie zapłacić od 450 do 1533 zł. "Mamy dziewięć akademików, a w nich ok. 2,8 tys. miejsc" - przekazał Michał Ciepielski z Politechniki Wrocławskiej. Dodał, że ceny zaczynają się od 500 zł za miesiąc.

Na Uniwersytecie Wrocławskim za pokoje jedno- i dwuosobowe w jednym z pięciu akademików trzeba zapłacić od 630 zł do 1350 zł. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dysponuje prawie tysiącem miejsc za 780-1300 zł.

Ceny akademików - Trójmiasto

W siedmiu domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego zamieszka prawie 1,4 tys. osób. Za miejsce trzeba zapłacić 605-815 zł. Ceny wzrosły o 15 zł w stosunku do poprzednich. Politechnika Gdańska ma ok. 2,3 tys. miejsc w 11 akademikach. Ceny na ubiegłorocznym poziomie - od 390 do 650 zł od osoby.

Gdański Uniwersytet Medyczny ma w czterech domach studenckich 967 miejsc po 400-1371,60 zł i koszt ten – jak powiedziała rzeczniczka uczelni dr Joanna Śliwińska – "nieznacznie wzrósł". Uniwersytet Morski w Gdyni na rok akademicki 2024/2025 przygotował ponad 850 miejsc w trzech akademikach. Nie ma tam pokojów jednoosobowych, a koszt miejsca w pokoju 2-, 3- lub 4-osobowym to 620 zł.

Ceny akademików - Śląskie

Liczba miejsc w akademikach Uniwersytetu Śląskiego jest taka sama jak w roku ubiegłym – 2283. Uczelnia ma dziewięć domów studenckich w Katowicach–Ligocie, Sosnowcu i Cieszynie. Koszt to 615-849 zł (Katowice i Sosnowiec) albo 549-696 zł (Cieszyn). To, jak poinformowała uczelnia, o ok. 15 zł drożej niż w roku 2023/2024. Śląski Uniwersytet Medyczny ma cztery akademiki w Katowicach-Ligocie (246 miejsc), trzy w Zabrzu (435 miejsc) i jeden w Sosnowcu (246). Cena zakwaterowania: 445-1740 zł.

Ceny akademików - Kraków

Studenci Politechniki Krakowskiej mają do dyspozycji 2 tys. miejsc, w nowym roku akademickim zapłacą 450-1400 zł, czyli o 30-100 zł więcej niż w poprzednim. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej przygotował jak w latach ubiegłych ok. 900 miejsc w czterech akademikach. Przykładowy koszt zakwaterowania w jednym z nich, DS. „Zaułek”, to 740-930 zł - średnio o 100 zł więcej w stosunku do roku ubiegłego. Liczba miejsc w akademikach w Miasteczku Studenckim Akademii Górniczo-Hutniczej to 7,5 tys. Tu ceny nie wzrosły, studenci zapłacą od 415 zł do 485 zł.