Ceny cukru mocno w górę. Światowe zapasy najniższe od 11 lat

Cukier liderem wzrostu cen

GUS podał, że w maju inflacja w naszym kraju spowolniła do 13 proc. w ujęciu rocznym. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych rosły mocniej, bo o 18,9 proc. Zdecydowanym liderem wzrostów był wedle GUS cukier, który w maju 2023 r. był aż o 63,4 proc. droższy niż rok wcześniej. Jak pisze „Rz”, wysokie ceny cukru zarówno w Polsce, jak i Europie wynikają głównie z czynników globalnych. – Największym problemem, z którym borykają się globalni producenci cukru, jest spadek produkcji wynikający głównie z trudnych warunków pogodowych u największych globalnych producentów: Brazylii, Indii, UE, Chinach czy Tajlandii, co doprowadziło do spadków produkcji na poziomie około 5 proc. w sezonie 2022/2023. Nastąpił spadek łącznej światowej produkcji cukru, a co ważne wzrosła konsumpcja. Globalna konsumpcja cukru jest wyższa niż produkcja. Do tego drugi największy producent tego surowca na świecie, czyli Indie, zapowiedziały, że wstrzymają eksport cukru do połowy 2024 r. z powodu obaw o niższe plony.

Ceny cukru nie spadną

Według danych GUS kilogram białego cukru w detalu kosztował 6,25 zł. Przed rokiem trzeba było zapłacić 3,86 zł. Eksperci sądzą, że najbliższe miesiące nadal będą charakteryzowały się wysokimi poziomami cen, głównie w wyniku ciągłego oddziaływania czynników, które te ceny podniosły. Pierwszą zmianę możemy odczuć na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2023 r. Rozpocznie się wtedy kampania cukrowa w Europie i zostaną opublikowane pierwsze szacunki produkcji globalnej – pisze „Rz”.Jednak prawdopodobnie wysokie ceny utrzymają się przez wiele miesięcy z powodu wzrostu spożycia i spadkiem światowych zapasów cukru.

Sonda Czy zrobiłeś zapasy cukru? Tak Nie