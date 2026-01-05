Temperatury w końcu stycznia mogą być wyższe od norm sezonowych

Do Europy płynie coraz więcej tankerów ze skroplonym gazem ziemnym

Zapasy gazu w magazynach UE wynoszą obecnie 60,6 proc. pojemności

Amerykańskie LNG dominuje na europejskim rynku z 60-proc. udziałem

Ceny gazu w Europie wyraźnie spadają

W poniedziałek kontrakty terminowe na gaz ziemny notowane w Amsterdamie (ICE Endex Dutch TTF) spadły o 3,20 proc., osiągając poziom 28,07 euro za megawatogodzinę. To najniższe wartości od kwietnia 2024 roku. W ciągu ostatnich ośmiu sesji giełdowych gaz potaniał łącznie o około 10 proc.

Spadki na rynku gazu ziemnego to bezpośredni efekt dwóch czynników. Pierwszy to prognozy pogody wskazujące na łagodniejszą aurę. Drugi to rosnące dostawy skroplonego gazu ziemnego do Europy.

Pogoda kluczowa dla cen gazu w Europie

Niektóre modele długoterminowe prognozują temperatury powyżej lub zbliżone do norm sezonowych pod koniec stycznia i na początku lutego. To oznacza, że zapotrzebowanie na gaz do ogrzewania może osłabnąć po niedawnej fali mocniejszych mrozów.

Łagodniejsza pogoda to dobra wiadomość dla odbiorców gazu. Mniejsze zużycie paliwa przekłada się bowiem na niższe rachunki. Jednocześnie zmniejsza presję na europejskie magazyny gazu.

Dostawy LNG do Europy rosną

Do Europy napływa coraz więcej ładunków ze skroplonym gazem ziemnym. USA stały się głównym dostawcą z 60-procentowym udziałem w rynku. Przed wojną w Ukrainie udział amerykańskiego LNG wynosił zaledwie około 20 proc.

Rosyjski gaz i LNG łącznie stanowią obecnie około 10 proc. importu do Europy. Dla porównania - kilka lat temu było to prawie 40 proc. Unijny plan zakłada całkowite wycofanie rosyjskiego LNG do końca grudnia 2026 roku.

Zapasy gazu w magazynach UE poniżej średniej

Zapasy gazu ziemnego w magazynach Unii Europejskiej wynoszą obecnie 60,6 proc. pojemności. To wyraźnie mniej niż średnia 5-letnia na tę porę roku, która wynosi 73,2 proc.

W magazynach znajduje się obecnie 691,80 TWh gazu - wynika z najnowszych danych firmy Gas Infrastructure Europe. Niższy poziom zapasów to efekt zwiększonego poboru podczas zimowych miesięcy.

Co z cenami gazu w Polsce w 2026 roku

Handlowcy obserwują też sytuację na rynkach ropy naftowej, która tanieje. To może mieć wpływ na szersze rynki energii, w tym na ceny gazu w Polsce.

Od 1 lipca 2025 roku cena gazu w taryfie PGNiG Obrót Detaliczny spadła o 14,8 proc. do 204,26 zł za MWh netto. Taryfa obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.

Od stycznia 2026 roku stawki dystrybucyjne Polskiej Spółki Gazownictwa spadły średnio o 1,7 proc. To symboliczna ulga - właściciele kuchenek gazowych zapłacą 32,93 zł miesięcznie zamiast 33,14 zł.

Prognozy cen gazu na 2026 rok

Eksperci przewidują, że w 2026 roku ceny gazu na rynkach mogą spaść nawet do 20 euro za MWh. To poziom, który może przełożyć się na niższe taryfy dla odbiorców domowych.

Bank Światowy prognozuje spadek cen gazu w Europie o 9 proc. w 2026 roku. Ma temu sprzyjać stabilizacja popytu i rozwój odnawialnych źródeł energii. Kluczowe będą także nowe terminale LNG i zwiększona produkcja gazu łupkowego.

Analitycy podkreślają, że rynkowe wyceny kontraktów na gaz to inna rzeczywistość niż ceny regulowane dla polskich gospodarstw domowych. Taryfy zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki, który bierze pod uwagę trendy rynkowe, ale nie kopiuje ich bezpośrednio.