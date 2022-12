Rafał Milczarski wyleciał ze stanowiska prezesa LOT! Co się stało?

Niektórzy porywają się na upieczenie klasycznej drożdżowej strucli przekładanej masą makową z bakaliami. Inni zapobiegliwie już ją zamówili. To ostatni dzwonek by kupić to najpyszniejsze świąteczne ciasto.

Ile kosztuje 1 kg makowca?

I tutaj pojawia się najważniejsze pytanie, ile kosztuje 1 kg makowca? Ceny pojedynczej strucli makowej różnią się w zależności od wagi ciasta. Zazwyczaj jedna strucla makowa waży około 500 g. Bywają jednak mniejsze oraz większe porcje. Te mniejsze to wybawienie dla tych łasuchów, którzy nie chcą w święta poprzestać tylko na makowcu. Pamiętajcie, że to jedno z najbardziej kalorycznych ciast. Porcja 100 g wypasionego makowca to ponad 320 kcal.

Samo ciasto drożdżowe jest dość lekkie. Cena makowca wzrasta wraz z ilością masy makowej, którą został przełożony. Najdroższy jest bowiem mak, orzechy, rodzynki i miód. Zatem im więcej ciężkiej i soczystej masy makowej z bakaliami, tym makowiec jest droższy.

Gdzie kupić tanio makowca?

Specjalnie dla Was sprawdziliśmy ile kosztuje makowiec w renomowanych cukierniach oraz sieciowych sklepach spożywczych. Do Was należy wybór, czy kupicie trochę najlepszego, czy więcej najtańszego.

Cena makowca uzależniona jest również od renomy firmy. Inaczej brzmi, gdy podając makowiec, powiecie z dumą: "Specjalnie dla nas upiekła go sama Magda Gessler", a inaczej, gdy wyszeptacie: "Kupiłam go w sklepie obok...". Ważne jednak, żeby świąteczna rolada makowa smakowała nam. Jeśli nie jesteście wielkimi smakoszami, ale chcecie świętować tradycyjnie, dobry makowiec kupicie już za niewielkie pieniądze.

