Wymiana bezterminowego prawa jazdy! Znamy termin

Obowiązek wymiany bezterminowego prawa jazdy dotyczy wszystkich kierowców, którzy uzyskali uprawnienia przed 2013 rokiem. To właśnie wtedy wprowadzono bowiem dokumenty z ograniczoną datą ważności. Jeśli więc posiadasz prawo jazdy wydane na czas nieokreślony, musisz przygotować się na jego wymianę!

Wymiana praw jazdy będzie odbywać się stopniowo, w latach 2028-2033. Procedura rozpocznie się 19 stycznia 2028 roku, a zakończy 18 stycznia 2033 roku. Terminy wymiany zostały rozłożone na kilka lat, aby uniknąć kolejek i usprawnić proces.

Obowiązek może dotyczyć nawet 15 mln kierowców. Nowe prawa jazdy kat. A i B będą ważne przez 15 lat, a C, D i pochodne 5 lat.

Jak będzie wyglądała procedura wymiany prawa jazdy? Cena może okazać się problemem

Proces wymiany prawa jazdy nie jest skomplikowany, należy złożyć wniosek, dołączyć zdjęcie oraz zapłacić za wymianę. Większość kierowców nie będzie musiała przechodzić badań lekarskich przy wymianie prawa jazdy. Wyjątek stanowią jednak kierowcy zawodowi, prowadzący ciężarówki i autobusy. Oni obowiązkowo muszą przedstawić aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, potwierdzające ich zdolność do prowadzenia pojazdów.

Obecnie cena za wymianę prawa jazdy wynosi 100,50 zł; nie można jednak wykluczyć, że w momencie, gdy dokument trzeba będzie wymienić, cena się zmieni.

Ministerstwo Infrastruktury od dłuższego czasu zapowiada podwyżki opłat za prawo jazdy. Takie zapowiedzi padły już w 2024 roku; choć zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 2025 roku, od 1 sierpnia ceny za wyrobienie dokumentu się nie zmieniły.

- Od 2011, do 2023 roku, biorąc pod uwagę wskaźnik cen towarów i usług, odnotowaliśmy wzrost kosztów ponoszonych do PWPW o ok. 47 proc. O tyle realnie zmniejszyła się różnica, która zostaje organom rejestrującym na pokrycie wydatków związanych z rejestracją pojazdów - mówiła rozmowie z PAP w 2024 roku dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury Renata Rychter.

Zgodnie z jej zapowiedziami planowana była podwyżka opłaty za prawo jazdy do 150 zł.

