Analiza prawna Sejmu ujawnia, jak fundamentalne zasady prawne wpływają na zarządzanie ryzykiem w wielomiliardowych projektach publicznych

Potencjalny koszt 200 mld zł dla budżetu państwa pokazuje, dlaczego ocena wpływu na płynność finansową jest kluczowa przed wdrożeniem jakiegokolwiek wielkoskalowego modelu biznesowego

Eksperci sejmowi wskazują, że naruszenie zasady równości podważa spójność całej strategii biznesowej państwowego systemu wsparcia

Pogłębiający się kryzys demograficzny stanowi jeden z najważniejszych trendów rynkowych, który bezpośrednio wpływa na długoterminowe strategie rozwoju firmy

Badania istniejących programów rządowych potwierdzają, że precyzyjna optymalizacja procesów i celowana alokacja zasobów przynoszą lepszy zwrot z inwestycji niż powszechne rekompensaty

Zderzenie z murem prawnym. Dlaczego 800 plus dla seniorów nie miało szans?

Pomysł, aby przyznać emerytom świadczenie wychowawcze za lata, w których program 800 plus jeszcze nie istniał, został ostatecznie odrzucony przez Sejmową Komisję do Spraw Petycji 8 października 2025 roku. Decyzja ta była bezpośrednią konsekwencją negatywnej opinii prawnej przygotowanej miesiąc wcześniej. Eksperci sejmowi zwrócili uwagę na fundamentalną zasadę prawa, znaną jako *lex retro non agit*, która w prostych słowach oznacza, że prawo nie może działać wstecz. Zgodnie z tą regułą, zapisaną w Kodeksie cywilnym, nowe przepisy nie mogą zmieniać oceny zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Choć istnieją od niej wyjątki, muszą one być wyraźnie zapisane w ustawie i przynosić obywatelom korzyści. W tym przypadku analitycy uznali, że te warunki nie zostały spełnione, co stało się główną przeszkodą w dalszych pracach nad petycją.

Drugim argumentem, który przesądził o odrzuceniu projektu, była jego sprzeczność z konstytucyjną zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa. Proponowane przepisy miały objąć wyłącznie rodziców będących już na emeryturze, co oznaczałoby niesprawiedliwe potraktowanie innych osób, które również wzięły na siebie ciężar wychowania dzieci. Dla porównania, obecny program „Rodzina 800 plus” jest znacznie szerszy i obejmuje nie tylko rodziców, ale także opiekunów prawnych, rodziny zastępcze czy dyrektorów placówek opiekuńczych. Wykluczenie tych grup podważyłoby logikę całego systemu wsparcia rodzin. Skalę tego problemu dobrze obrazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, według których pod koniec 2024 roku w samej tylko pieczy zastępczej znajdowało się 77,3 tysiąca dzieci, których opiekunowie zostaliby pominięci w proponowanej rekompensacie.

Rachunek na 200 mld zł i demograficzna bomba. Kulisy sporu o sprawiedliwość pokoleniową

Zwolennicy petycji starali się uargumentować swoje stanowisko, wyliczając, że seniorzy/emeryci, którzy wychowywali dzieci bez wsparcia państwa, mogli stracić nawet 172 800 złotych na jednym dziecku w porównaniu z dzisiejszymi rodzinami. Kwota ta nabiera znaczenia, gdy zestawi się ją z szacunkami Centrum im. Adama Smitha, które wskazują, że koszt wychowania jednego dziecka do pełnoletności w 2025 roku to średnio 358 tysięcy złotych. Jednak realizacja tego postulatu zderzyła się z twardą rzeczywistością budżetową. Wprowadzenie wstecznego świadczenia oznaczałoby dla finansów publicznych dodatkowy wydatek rzędu 100 do 200 miliardów złotych. To ogromna suma, zwłaszcza że utrzymanie obecnego programu 800 plus kosztuje rocznie od 63 do 66 miliardów. Co więcej, pojawiłby się trudny do rozwiązania problem logistyczny, jak skutecznie zweryfikować, które z dorosłych już dzieci emerytów faktycznie pracują i odprowadzają podatki w Polsce.

Dyskusja o sprawiedliwości pokoleniowej toczy się w szerszym kontekście, który z jednej strony wyznacza bardzo ograniczona pomoc państwa dla seniorów, a z drugiej pogłębiający się kryzys demograficzny. Obecnie funkcjonuje już program „Mama 4+”, który gwarantuje świadczenie w wysokości najniższej emerytury, wynoszącej od marca 2025 roku 1 878,91 zł. Jest on jednak skierowany do wąskiej grupy matek po 60. roku życia, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie zdołały wypracować minimalnej emerytury. Takie ukierunkowanie pomocy, krytykowane zresztą przez Rzecznika Praw Obywatelskich za pomijanie ojców, pokazuje, że rząd woli wspierać najuboższych zamiast wprowadzać powszechne rekompensaty. Tego typu postulaty zyskują na sile w obliczu dramatycznych danych demograficznych. Na koniec 2024 roku w Polsce urodziło się mniej dzieci, niż wynosiła liczba osób w wieku powyżej 90 lat, co obrazuje skalę wyzwania, przed którym stoi całe społeczeństwo.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Karpacz 2025