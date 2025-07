Nowe fotele dla LOT: polska fabryka Recaro zapewni komfort pasażerom

Produkcja w polskiej fabryce Recaro

Zakład Recaro w Świebodzinie (woj. lubuskie) od ponad 15 lat produkuje fotele lotnicze i zatrudnia blisko 650 pracowników . Dotychczas w świebodzińskiej fabryce powstawało ok. 50 tysięcy foteli rocznie, ale z uwagi na nowy kontrakt z PLL LOT zakład zostanie rozbudowany i podwoi swoje moce produkcyjne . To właśnie tam powstaną tysiące nowoczesnych foteli oznaczonych kodowo R2 i R3 (model CL3810), które już wkrótce zobaczymy na pokładach samolotów LOT-u – zarówno w wąskokadłubowych Boeingach 737 MAX, najnowszych Airbusach A220, jak i w szerokokadłubowych Boeingach 787 Dreamliner .

Współpraca polskiego przewoźnika z Recaro nabiera realnych kształtów – to pierwsza tak duża kooperacja LOT-u z rodzimym producentem foteli lotniczych. Umowa z Recaro przewiduje montaż nowych siedzeń we wszystkich nowych samolotach pasażerskich LOT-u, a ponadto wymianę foteli we wszystkich Boeingach 787-8 Dreamliner znajdujących się już we flocie przewoźnika . Pierwszy z Dreamlinerów ma przejść taką kompleksową modernizację kabiny na przełomie 2025 i 2026 roku.

Nowe fotele zaprojektowane dla LOT

Nowe fotele Recaro zostały zaprojektowane od podstaw specjalnie dla LOT-u, z uwzględnieniem potrzeb pasażerów zarówno na trasach krótkiego, jak i dalekiego zasięgu. Wyróżniają się ergonomiczną konstrukcją oraz nowoczesnym wyposażeniem poprawiającym wygodę podróży. Każdy fotel posiada zagłówek regulowany w sześciu kierunkach, umożliwiający dopasowanie do wzrostu i preferencji pasażera. Ponadto w oparciach przewidziano uchwyty na smartfony i tablety, dzięki czemu urządzenia mobilne można bezpiecznie zamocować na wysokości wzroku, oraz porty USB-C pozwalające ładować sprzęt elektroniczny w trakcie lotu .

Co istotne, LOT zdecydował się na wysokiej klasy materiały wykończeniowe – wersja foteli przeznaczona do wąskokadłubowych Boeingów 737 MAX i Airbusów A220 będzie tapicerowana naturalną skórą, natomiast fotele dla Dreamlinerów (długie rejsy) otrzymają pokrycie z wytrzymałej tkaniny, lepiej sprawdzające się podczas wielogodzinnych lotów .

Na etapie projektowania walczono o redukcję każdego zbędnego kilograma – lżejsza konstrukcja foteli przekłada się bowiem na mniejsze zużycie paliwa przez samolot i niższą emisję dwutlenku węgla do atmosfery . Jak przyznają przedstawiciele LOT-u i Recaro, „w lotnictwie każdy kilogram mniej to ogromne oszczędności w skali roku, a zarazem korzyść dla środowiska”.

Wszystkie elementy przechodziły rygorystyczne testy wytrzymałościowe i muszą uzyskać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa lotniczego zanim zostaną dopuszczone do użytku. Dotyczy to m.in. spełnienia norm odporności konstrukcji na przeciążenia (testy zderzeniowe), trudnopalności materiałów oraz ogólnej zgodności z surowymi przepisami lotniczymi. Dzięki temu każdy fotel gwarantuje pasażerom nie tylko wygodę, ale i bezpieczeństwo podczas podróży.

Montaż w nowych Boeingach i Airbusach LOT

Pierwsze gotowe egzemplarze nowych foteli są już popłynęły do zakładów Boeinga w Seattle, gdzie trwają prace nad montażem kolejnych Boeingów 737 MAX dla LOT-u . Fotele zostaną tam zainstalowane w samolotach na linii produkcyjnej – tak, aby pasażerowie odebranych pod koniec 2025 roku maszyn mogli od razu korzystać z nowego komfortu na pokładzie .

Równolegle Recaro przygotowuje się do dostaw siedzeń dla pierwszych zamówionych przez LOT Airbusów A220, które mają dołączać do floty od 2027 roku.

Zarówno w Boeingach 737 MAX, jak i w Airbusach A220 kabiny ekonomiczne LOT-u będą wyposażone w identyczny, nowy model foteli Recaro, co ułatwi przewoźnikowi standaryzację produktu i obsługę techniczną.

W przypadku flagowych samolotów dalekodystansowych – Boeingów 787 Dreamliner – nowe fotele Recaro posłużą nie tylko pasażerom klasy ekonomicznej, ale trafią też do klasy premium economy oraz business. LOT planuje sukcesywnie wymienić całe wyposażenie kabin Dreamlinerów, montując w nich najnowsze modele foteli Recaro: CL3810 w Economy, PL3530 w Premium i CL6720 w klasie Business.

Pierwszy Dreamliner z odnowionym wnętrzem ma być gotowy w 2026 r., a cały program modernizacji kabin potrwa do 2030 roku. Dla Recaro to również znaczące przedsięwzięcie – to pierwszy w historii kontrakt tej firmy na fotele dla szerokokadłubowych samolotów LOT , co dodatkowo podkreśla rangę partnerstwa obu przedsiębiorstw.

Partnerstwo LOT i Recaro – inwestycja w komfort

Przedstawiciele PLL LOT i firmy Recaro podczas wspólnych testów nowego modelu fotela ekonomicznego. Ścisła współpraca obu partnerów oznacza, że od komfortu zapewnianego przez fotele będzie zależeć ocena usług LOT-u przez pasażerów.

Podczas wizyty w fabryce Recaro w Świebodzinie prezes LOT-u Michał Fijoł podkreślił znaczenie tego projektu dla obu stron: – Nasze i Wasze losy są teraz ze sobą połączone. Ocena naszych usług zależeć będzie od komfortu naszych gości na pokładzie. Cieszymy się, że fotele, w które wyposażymy nasze samoloty, są produkowane w firmie zlokalizowanej w Polsce – powiedział, zwracając się zarówno do zespołu Recaro, jak i przyszłych pasażerów.

Recaro Aircraft Seating to wiodący niemiecki producent foteli do samolotów oraz pociągów pasażerskich . Firma dostarcza swoje produkty wielu czołowym przewoźnikom na świecie – jej fotele można znaleźć na pokładach linii lotniczych takich jak m.in. Qatar Airways czy Air France, a w sektorze kolejowym korzysta z nich choćby PKP Intercity (dzięki przejęciu polskiej firmy Growag).

Wieloletnie doświadczenie Recaro w branży przekłada się na dopracowane wzornictwo, wysoką jakość wykonania i niezawodność, które teraz będą służyć również pasażerom LOT-u. Co więcej, współpraca obu firm ma charakter długoterminowy – Recaro jest przewidziane na dostawcę foteli do wszystkich samolotów we flocie PLL LOT, także tych, które dołączą w przyszłości . Oznacza to, że nowe maszyny zamawiane przez LOT także będą wyposażane w polskie fotele.

Rozwój floty LOT i nowe zamówienia

Polski przewoźnik sukcesywnie inwestuje w unowocześnianie floty, aby sprostać rosnącemu ruchowi i oczekiwaniom podróżnych. Obecnie LOT dysponuje flotą ok. 80 samolotów i obsługuje około 10 milionów pasażerów rocznie – to czyni go jednym z największych przewoźników w naszej części Europy. W czerwcu 2025 r. LOT podpisał głośną umowę z firmą Airbus na dostawę 40 samolotów Airbus A220 (w dwóch wariantach: -100 i -300) w latach 2027–2031, z opcją dokupienia kolejnych 44 maszyn . Było to pierwsze w historii zamówienie LOT-u u tego europejskiego producenta, stanowiące przełom w dotychczasowej strategii floty.

Nowe odrzutowce krótkiego i średniego zasięgu Airbus A220 również zostaną wyposażone w najnowocześniejsze fotele Recaro produkowane w Polsce – w konfiguracji zamówionej przez LOT znajdą się m.in. uchwyty na urządzenia mobilne, gniazda USB-C o mocy 60W dostępne dla każdego pasażera (umożliwiające szybkie ładowanie telefonów i laptopów) oraz praktyczne uchwyty na kubki w oparciach foteli .

Kabiny A220 będą utrzymane w eleganckiej stylistyce spójnej z wystrojem saloników LOT-u i kabin odnowionych Dreamlinerów, a większe schowki i szerszy kadłub tych samolotów dodatkowo zwiększą komfort podróży. LOT podkreśla, że nowe fotele Recaro made in Poland staną się standardem we wszystkich jego nowych samolotach.

