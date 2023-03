Nieruchomości

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym. W którym mieście rosną ceny mieszkań?

– Pierwsze dwa miesiące 2023 r. były dla deweloperów wyraźnie lepsze pod względem sprzedaży mieszkań niż analogiczny okres przed rokiem. I to mimo zapaści na rynku kredytów hipotecznych. Nie przekonało to jednak deweloperów do uruchamiania zamrożonych inwestycji. W ostatnich pięciu latach nie było tak słabego miesiąca pod względem liczby mieszkań wprowadzonych do sprzedaży w największych miastach – mówi ekspert RynekPierwotny.pl i GetHome.pl Marek Wielgo. Materiał został pierwotnie opublikowany w serwisie bigdata.rynekpierwotny.pl.