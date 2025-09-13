Ceny paliw po geopolitycznym zamieszaniu. Będzie drożej?

2025-09-13 10:01

Co się dzieje z cenami paliw po ostatnim ataku dronów na Polskę i bombardowaniu Kataru przez Izrael? Jak prognozują eksperci Reflex mimo geopolitycznego zamieszania udaje się utrzymać stabilne ceny na stacjach.

i

Dystrybutor paliwa z pistoletem wlewowym, włożonym do baku jasnego samochodu. Na zdjęciu widać fragment błotnika i czerwony samochód w tle. Obraz symbolizuje rosnące ceny paliw, o których możesz przeczytać na Super Biznes.
  • Sytuacja geopolitycznej (Bliski Wschód, Ukraina) wpływa na ceny ropy
  • Mimo to, póki co ceny paliw są stabilne
  • Kraje OPEC+ podjęły decyzję dotyczące zwiększenia produkcji ropy.

Wpływ geopolityki na ceny paliw

Jak wskazują analitycy Reflex.com.pl Urszula Cieślak i Rafał Zywert, zarówno sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak i wojna w Ukrainie powodują wiele niepewności i wahań cen ropy naftowej, co przełożyło się na decyzje krajowych producentów w hurtowych cenach paliw.

- Średniotygodniowa hurtowa cena benzyny Pb95 czy diesla kształtuje się na poziomie zbliżonym do średniej z poprzedniego tygodnia, jednak nie sposób nie odnotować dziennych zmian sięgających nawet 5–6 gr/l. Chociaż dynamika zmian jest wyraźna, kierunek zmian jest zróżnicowany, co pozwala na utrzymanie względnie stabilnych cen na stacjach - czytamy w komentarzu Reflex.

W bieżącym tygodniu (od 8 września) analitycy Reflex.com.pl zaobserwowali niewielkie spadki cen paliw na stacjach, oscylujące w granicach 1–3 groszy na litrze. Jak wynika z danych z 11 września bieżącego roku, średnie detaliczne ceny paliw prezentują się następująco:

  • Benzyna bezołowiowa 95: 5,80 zł/l
  • Benzyna bezołowiowa 98: 6,58 zł/l
  • Olej napędowy: 5,90 zł/l
  • Autogaz: 2,65 zł/l

Prognozy cen paliw na nadchodzący tydzień. Będą niewielkie obniżki

Urszula Cieślak i Rafał Zywert przewidują, że w okresie od 15 do 19 września możemy spodziewać się dalszych, niewielkich obniżek cen. Prognozy kształtują się następująco:

  • Pb95: 5,78 zł/l (-0,02 zł)
  • Pb98: 6,56 zł/l (-0,02 zł)
  • ON: 5,88 zł/l (-0,02 zł)
  • LPG: 2,64 zł/l (-0,01 zł)

Sytuacja na rynku ropy naftowej

Jak czytamy w komentarzu Reflex.com.pl, notowania listopadowej serii kontraktów utrzymują się w rejonie 67,60 dolarów za baryłkę. Cen ropy wspiera geopolityka i ryzyko zakłóceń dostaw związanych z konfliktami na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie.

UE została ponownie wezwana przez prezydenta Donalda Trumpa do nałożenia ceł wysokości 100 proc. na import z Indii i Chin, co miałoby być formą nacisku na Rosję i przyśpieszyć zakończenie wojny na Ukrainie. Jak wskazują analitycy, Indie i Chiny to najwięksi odbiorcy rosyjskiej ropy, którzy importują aż 80 proc. rosyjskiego eksportu ropy. Gdyby te dwa kraje zrezygnowały z importu paliwa z Rosji, mogłoby to wesprzeć ceny ropy.

- Po ostatnich danych z USA rosną oczekiwania, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe w przyszłym tygodniu, aby pobudzić wzrost gospodarczy, co mogłoby zwiększyć popyt na ropę. Wcześniej, 7 września, osiem krajów OPEC+ zdecydowało o zwiększeniu produkcji w październiku o 137 tys. bbl/d, z czego po 42 tys. bbl/d zwiększą wydobycie Rosja i Arabia Saudyjska. Realny wzrost produkcji może być jednak niższy, ponieważ część krajów realizuje kompensacyjne cięcia, a niektóre mają ograniczenia w wolnych mocach produkcyjnych. Tak czy inaczej, OPEC+ rozpoczął wychodzenie z kolejnych cięć produkcji wielkości 1,65 mln bbl/d, ogłoszonych w kwietniu 2023 roku - piszą Urszula Cieślak i Rafał Zywert w komentarzu Reflex.

