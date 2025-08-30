Ceny paliw na początek roku szkolnego. Dobre wieści dla kierowców

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2025-08-30 7:59

Dobre wieści dla kierowców w końcówce sierpnia. Po tym, jak przez wakacje kierowcy tankowali taniej, wiele wskazuje na to, że niskie ceny utrzymają się także na początku września.

Pistoletowa końcówka wlewu paliwa w samochodzie. Zdjęcie stockowe ilustrujące aktualne, stabilne ceny paliw w Polsce na początku września. Więcej informacji o cenach paliw i sytuacji na rynku znajdziesz na portalu Super Biznes.

i

Autor: Engin_Akyurt Pistoletowa końcówka wlewu paliwa w samochodzie. Zdjęcie stockowe ilustrujące aktualne, stabilne ceny paliw w Polsce na początku września. Więcej informacji o cenach paliw i sytuacji na rynku znajdziesz na portalu Super Biznes.
  • Aktualne ceny paliw w Polsce wykazują niewielkie zmiany w porównaniu do poprzedniego tygodnia.
  • Analitycy przewidują stabilizację cen na stacjach paliw na początku września.
  • Ceny paliw są obecnie niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
  • Na rynku ropy naftowej obserwuje się rosnącą nadwyżkę podaży, co wpływa na prognozy cen.

Stabilne ceny paliw na początku września

Jak wynika z danych Reflex.com.pl, ceny paliw w Polsce nie zmieniły się drastycznie względem ubiegłego tygodnia. Według prognoz, również początek września powinien być stabilny.

Aktualne ceny paliw według Reflex:

  • Benzyna Pb95: 5,81 zł za litr
  • Olej napędowy: 5,91 zł za litr
  • Autogaz: 2,65 zł za litr

W skali tygodnia zmiany są minimalne: Pb95 potaniała o 1 gr/l, diesel o 2 gr/l, a autogaz o 1 gr/l. Od początku wakacji kierowcy mogli odczuć pewną ulgę. Benzyna Pb95 potaniała o 20 gr/l, diesel o 18 gr/l, a autogaz o 14 gr/l. 

Sytuacja na rynku ropy

Jak podają eksperci Reflex.com.pl, notowania październikowej serii kontraktów na Brent utrzymywały się w piątek rano w okolicach 67,6 dolarów za baryłkę, co jest poziomem zbliżonym do ubiegłotygodniowego. Amerykańska EIA obniżyła prognozy średniej ceny Brent na 2026 rok z 58 dolarów za baryłkę do 51 dolarów za baryłkę. Spadku poniżej 60 dolarów za baryłkę oczekuje prezydent USA Donald Trump, ze względu na wzrost amerykańskiej produkcji ropy do 13,5 mln dolarów baryłek dziennie.

Mimo wprowadzenia od 27 sierpnia co najmniej 50-procentowych amerykańskich ceł na towary importowane, Indie i tak zamierzają kupować rosyjską ropę. Jak podaje Reflex.com.pl, rosyjska ropa stanowiła 25-30 proc. całego przerobu w Indiach.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Co z cenami paliw pod koniec wakacji? Dobre wieści dla kierowców
To jedyna taka stacja paliw w Polsce. Ostatni CPN został w Warszawie
QUIZ PRL. Czy pamiętasz Poloneza? Samochód-marzenie milionów Polaków?
Pytanie 1 z 15
QUIZ PRL. Czy pamiętasz Poloneza? Samochód-marzenie milionów Polaków? Skąd wzięła się kultowa nazwa Poloneza MR’78 “Borewicz”?
Borewicz
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CENY PALIW