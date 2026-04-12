Konflikt z Iranem podnosi ceny paliw w USA, a eksperci przewidują globalne konsekwencje.

Wzrost inflacji w USA do 3,3 proc. i 21 proc. skok cen benzyny, zmuszając Amerykanów do większych wydatków.

Brak porozumienia z Iranem może utrzymać wysokie ceny ropy, wpływając na gospodarki, w tym na Polskę.

Rosnące ceny paliw stają się jednym z pierwszych odczuwalnych skutków napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie. Konflikt z Iranem już teraz przekłada się na wzrost kosztów energii w USA, a analitycy nie mają wątpliwości – drożejąca ropa może wpłynąć na gospodarki na całym świecie.

Droższa ropa napędza inflację w USA

Najnowsze dane pokazują wyraźne przyspieszenie inflacji w Stanach Zjednoczonych. W marcu wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł do 3,3 proc. rok do roku – to najwyższy poziom od blisko dwóch lat.

Kluczowym czynnikiem okazały się ceny paliw i energii. Koszty energii wzrosły aż o 10,9 proc. w ujęciu miesięcznym, a ceny benzyny skoczyły o ponad 21 proc. To gwałtowny wzrost, który natychmiast przełożył się na wydatki Amerykanów.

Według szacunków, w pierwszym miesiącu od wybuchu konfliktu z Iranem kierowcy w USA wydali o około 8,4 miliarda dolarów więcej na paliwo.

„Klasyczny szok podażowy”

Eksperci nie mają wątpliwości, że mamy do czynienia z typowym mechanizmem znanym z poprzednich kryzysów energetycznych.

– To klasyczny szok podażowy – wyższe ceny energii szybko przenikają do całej gospodarki – oceniają ekonomiści cytowani przez amerykańskie media.

Drożejąca ropa wpływa nie tylko na ceny paliw, ale także na transport, produkcję i usługi. W efekcie rosną koszty życia, a inflacja zaczyna obejmować kolejne obszary gospodarki.

Firmy i konsumenci pod presją

Wzrost cen paliw szczególnie mocno odczuwają małe firmy, które muszą mierzyć się z rosnącymi kosztami transportu. To z kolei przekłada się na ceny usług i produktów, a także na spadek popytu.

Coraz więcej Amerykanów zmienia swoje codzienne decyzje finansowe – ograniczają wydatki i szukają oszczędności. Choć ceny żywności pozostają na razie względnie stabilne, już widać pierwsze sygnały wzrostów, m.in. w przypadku mięsa, owoców i warzyw.

Eksperci ostrzegają, że jeśli konflikt się przedłuży, kolejne podwyżki mogą objąć także transport publiczny, turystykę i ceny biletów lotniczych.

Brak przełomu z Iranem pogarsza sytuację

Niepokój rynków dodatkowo wzmacnia brak postępów dyplomatycznych. Niedawne rozmowy USA z Iranem zakończyły się fiaskiem, co – zdaniem analityków – może utrzymać wysokie ceny ropy przez dłuższy czas.

Brak porozumienia oznacza, że napięcia wokół dostaw surowców nie maleją, a rynek nadal reaguje wzrostami cen.

Co to oznacza dla Europy i Polski?

Choć problem dotyczy bezpośrednio USA, skutki rosnących cen paliw mogą szybko rozlać się na inne rynki. Globalny charakter rynku ropy sprawia, że wzrosty cen odczuwalne są także w Europie.

Droższa ropa oznacza wyższe ceny paliw również w Polsce, co może przełożyć się na koszty transportu i ceny wielu produktów. W dłuższej perspektywie może to oznaczać ponowną presję inflacyjną także dla europejskich gospodarek.

Fed może utrzymać wysokie stopy

Rosnąca inflacja stawia przed trudnym wyborem amerykański bank centralny. Analitycy wskazują, że utrzymująca się presja cenowa może skłonić Rezerwę Federalną do pozostawienia wysokich stóp procentowych na dłużej. To z kolei oznacza droższe kredyty i trudniejszy dostęp do finansowania – zarówno dla firm, jak i konsumentów.

Na razie wszystko wskazuje na to, że ceny paliw pozostaną wysokie, a sytuacja na rynku ropy będzie zależeć przede wszystkim od dalszego rozwoju konfliktu z Iranem. Dla kierowców i gospodarki to sygnał, że tanie tankowanie może szybko odejść w zapomnienie.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz