Zdolność kredytowa to ocena tego, czy klient będzie w stanie spłacić kredyt wraz z odsetkami w określonym czasie. Banki analizują ją bardzo dokładnie i nie ograniczają się wyłącznie do wysokości wynagrodzenia. Liczy się cały obraz finansowy. Pod uwagę brane są dochody netto, miesięczne wydatki, historia kredytowa, liczba osób na utrzymaniu oraz forma zatrudnienia. W praktyce oznacza to, że sama wysoka pensja nie wystarczy.

Jak wskazuje Komisja Nadzoru Finansowego, przy ocenie zdolności kredytowej banki muszą brać pod uwagę nie tylko dochody klienta, ale również jego wydatki, zobowiązania oraz ryzyko zmiany stóp procentowych. Instytucje finansowe są zobowiązane do stosowania buforów bezpieczeństwa, które obniżają maksymalną kwotę kredytu dostępnego dla klienta.

Osoba zarabiająca 7 tys. zł, ale spłacająca kilka kredytów i utrzymująca rodzinę, może mieć niższą zdolność niż ktoś z mniejszym dochodem, ale bez zobowiązań.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt w 2026 roku?

Na podstawie aktualnych symulacji rynkowych można określić orientacyjne progi wejścia. Dla singla starającego się o kredyt hipoteczny wygląda to następująco:

300 tys. zł kredytu – ok. 5 500–6 000 zł netto

400 tys. zł kredytu – ok. 5 300–5 500 zł netto

500 tys. zł kredytu – ok. 6 500–6 700 zł netto

W praktyce oznacza to, że minimalny próg wejścia na rynek kredytów hipotecznych zaczyna się dziś od około 5–7 tys. zł netto.

Jeszcze większe znaczenie ma jednak sytuacja życiowa. Singiel potrzebuje zwykle od 6,5 do nawet 15 tys. zł netto, para bez dzieci od około 7,5 do 11,5 tys. zł łącznie, a rodzina 2+2 już od 9,3 do 12,5 tys. zł.

Dlaczego jeden bank daje kredyt, a drugi odmawia?

To częsty problem kredytobiorców. Dwie osoby o identycznych dochodach mogą otrzymać zupełnie różne decyzje. Powód jest prosty – każdy bank stosuje własne modele oceny ryzyka. Różnice dotyczą m.in. podejścia do formy zatrudnienia, sposobu liczenia kosztów życia czy oceny stabilności dochodu. Efekt? Ta sama osoba może mieć zdolność kredytową na poziomie 450 tys. zł w jednym banku, a w innym nawet o 100–200 tys. zł wyższą lub niższą.

Co najbardziej obniża zdolność kredytową?

Zanim złożysz wniosek, warto wiedzieć, co działa na Twoją niekorzyść. Najczęstsze „blokery” to:

aktywne kredyty i raty,

limity na kartach kredytowych,

leasingi,

dzieci na utrzymaniu,

wysokie koszty życia,

niestabilne dochody.

W praktyce oznacza to, że osoba zarabiająca 5 tys. zł netto może mieć zdolność tylko na poziomie około 128–257 tys. zł, jeśli ma już inne zobowiązania.

Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Dobra wiadomość jest taka, że zdolność kredytową można zwiększyć. Najczęściej stosowane rozwiązania to:

wspólny kredyt (np. z partnerem),

wyższy wkład własny,

spłata innych zobowiązań przed złożeniem wniosku,

wydłużenie okresu kredytowania,

stabilna umowa o pracę.

Różnice potrafią być ogromne – para może mieć nawet o kilkaset tysięcy złotych większą zdolność niż singiel.

Ile kredytu dostaniesz przy konkretnych zarobkach?

Orientacyjne możliwości kredytowe w 2026 roku wyglądają następująco:

Dochód netto Szacowana zdolność 5 000 zł ok. 200–400 tys. zł 6 500 zł ok. 400–500 tys. zł 7 000 zł+ ok. 600 tys. zł+ 15 000 zł nawet ponad 1 mln zł

To wartości przybliżone – ostateczna decyzja zawsze należy do banku.

Ile powinna wynosić rata kredytu?

Eksperci są zgodni: bezpieczny poziom raty to maksymalnie 30 proc. miesięcznego dochodu. Przykładowo, przy zarobkach 6 000 zł netto rata nie powinna przekraczać około 1 800 zł. Ma to szczególne znaczenie w kontekście zmiennych stóp procentowych, które mogą podnieść miesięczne obciążenie.

Czy dziś łatwiej dostać kredyt?

W porównaniu z poprzednimi latami sytuacja nieco się poprawiła. Spadek wskaźnika WIBOR sprawił, że raty kredytów są niższe, a zdolność kredytowa części klientów wzrosła. To oznacza, że osoby, które wcześniej nie miały szans na finansowanie, dziś ponownie pojawiają się w bankach.

Najczęstsze błędy kredytobiorców

Wiele osób nadal popełnia te same błędy. Najczęstsze to brak wkładu własnego, składanie wniosku tylko w jednym banku, ignorowanie kosztów życia oraz przecenianie swoich możliwości finansowych. To może skutkować nie tylko odmową, ale także gorszymi warunkami kredytu.

Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Zanim udasz się do banku, warto przygotować się samodzielnie:

policz średni dochód z ostatnich miesięcy,

spisz wszystkie wydatki i zobowiązania,

sprawdź historię kredytową w BIK,

użyj kalkulatora zdolności kredytowej,

skonsultuj się z doradcą

To pozwala uniknąć rozczarowania i lepiej zaplanować cały proces.

Ile trzeba zarabiać naprawdę?

Podsumowanie jest dość jasne:

minimum: około 5–6 tys. zł netto

komfort: 7–10 tys. zł netto

wysoka zdolność: powyżej 10 tys. zł

Najważniejsze jest jednak to, że zdolność kredytowa to nie tylko zarobki. Kluczowe są także zobowiązania, styl życia i stabilność dochodów.

FAQ – najczęstsze pytania

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny?

Około 5 300–6 700 zł netto przy kredycie 400–500 tys. zł.

Czy 5000 zł wystarczy na kredyt?

Tak, ale raczej na niższe kwoty i przy braku innych zobowiązań.

Czy para ma większą zdolność kredytową?

Tak – często nawet o kilkadziesiąt procent wyższą niż singiel.

Co najbardziej obniża zdolność kredytową?

Inne kredyty, wysokie koszty życia i niestabilne dochody.

