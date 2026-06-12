IPO SpaceX uczyniło 4400 obecnych i byłych pracowników milionerami, symbolicznie otwierając notowania w Teksasie i Nowym Jorku.

Elon Musk przyznał, że początkowo dawał SpaceX mniej niż 10% szans na sukces, ale wierzył w konieczność stworzenia cywilizacji kosmicznej.

Nadrzędnym celem SpaceX jest umożliwienie ludziom podróży na Księżyc, Marsa i dalej, co podkreśla ambitną wizję firmy.

W tym roku SpaceX przejęło firmę AI xAI, twórcę chatbota Grok, łącząc tym samym swoje kosmiczne ambicje ze sztuczną inteligencją.

Ile wynosi majątek Elona Muska po debiucie SpaceX?

Elon Musk zapisał się na kartach historii jako pierwszy człowiek, którego majątek przekroczył próg biliona dolarów. Stało się to za sprawą giełdowego debiutu jego kosmicznej firmy SpaceX. Jak podaje agencja Reutera, większość fortuny Elona Muska jest obecnie związana właśnie z tą spółką, w której jego udziały są warte około 866 miliardów dolarów. Według wyliczeń agencji Reuters, opartych na dokumentach firmowych, łączna wartość jego majątku – uwzględniając także akcje Tesli oraz inne aktywa – przekroczyła 1,1 biliona dolarów. Jeszcze przed debiutem magazyn "Forbes" szacował majątek Muska na 780 mld dolarów, co już wtedy dawało mu ogromną przewagę nad drugim na liście najbogatszych ludzi świata, współzałożycielem Alphabetu, Larrym Page'em.

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Jak SpaceX zadebiutowała na giełdzie?

Historyczny debiut SpaceX na giełdzie okazał się największą pierwszą ofertą publiczną (IPO) w historii, jak podaje CNN. Firma, założona przez Elona Muska w 2002 roku, sprzedała dużym inwestorom 555,6 mln akcji po 135 dolarów za sztukę, pozyskując w ten sposób gigantyczną kwotę 75 mld dolarów. W dniu debiutu zainteresowanie było ogromne. Pierwsze notowania otworzyły się na poziomie 150 dolarów, by niedługo potem wzrosnąć do 165 dolarów za akcję. Oznacza to skok o około 22 proc. względem ceny z oferty i wywindowanie wyceny całej spółki do ponad 2 bilionów dolarów. Symbolicznego otwarcia notowań w Teksasie i Nowym Jorku dokonali sam Elon Musk oraz prezes i dyrektorka operacyjna SpaceX, Gwynne Shotwell.

Oceniałem szanse powodzenia SpaceX na mniej niż 10 proc. Mówiłem ludziom wprost: Słuchajcie, najprawdopodobniej poniesiemy porażkę, ale warto spróbować. Bo jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie pojawi się nowa firma wchodząca do sektora kosmicznego, nigdy nie staniemy się cywilizacją zdolną do podróży kosmicznych - powiedział 54-letni Elon Musk w siedzibie SpaceX w Teksasie.

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