Ukraina i Mołdawia rozpoczną w poniedziałek formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską w Luksemburgu.

Otwarty zostanie kluczowy "klaster Fundamenty", obejmujący reformy praworządności, wymiaru sprawiedliwości i walkę z korupcją.

To historyczny moment dla obu krajów, które status kandydata uzyskały w 2022 roku, w obliczu rosyjskiej inwazji.

Rozpoczęcie negocjacji było możliwe dzięki wycofaniu weta przez Węgry, co odblokowało dalsze uzgodnienia.

Zielone światło dla Kijowa. Ruszają kluczowe rozmowy

Unia Europejska i Ukraina siadają do stołu. Podczas konferencji międzyrządowej w Luksemburgu, pod przewodnictwem belgijskiej prezydencji w Radzie UE, oficjalnie otwarty zostanie pierwszy klaster negocjacyjny. Nosi on nazwę „Fundamenty” i nie bez powodu jest uznawany za najważniejszy w całym procesie. Obejmuje on kluczowe dla każdego demokratycznego państwa obszary, takie jak reformy wymiaru sprawiedliwości, wzmocnienie praworządności oraz systemowa walka z korupcją. Zasada jest prosta: ten rozdział jest otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni, tuż przed ostatecznym przyjęciem do Wspólnoty. To właśnie od postępów w tym obszarze zależy, czy w przyszłości Ukraina w Unii Europejskiej stanie się faktem.

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Zgoda na rozpoczęcie rozmów wymagała jednomyślności wszystkich 27 państw członkowskich. Ostatecznie udało się ją osiągnąć po długich dyskusjach, w których kluczowe było przekonanie Węgier, które wcześniej sygnalizowały swoje obiekcje. „Dziś Unia Europejska zrobiła ważny krok naprzód” – napisali we wspólnych oświadczeniach szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, podkreślając historyczny wymiar tej decyzji.

Co oznacza otwarcie rozmów dla rozszerzenia UE?

Ukraina nie jest jedynym krajem, który w poniedziałek rozpoczyna tę drogę. Równolegle swoje rozmowy akcesyjne rozpoczyna także Mołdawia. Oba państwa uzyskały status kandydatów w czerwcu 2022 roku, zaledwie kilka miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Był to wyraźny polityczny sygnał wsparcia ze strony Brukseli. Formalną decyzję o rozpoczęciu negocjacji przywódcy państw członkowskich podjęli w grudniu 2023 roku.

Otwarcie pierwszego klastra to jednak dopiero początek skomplikowanego i potencjalnie wieloletniego procesu. Teraz oba kraje czeka żmudne dostosowywanie krajowego prawa do unijnych standardów w dziesiątkach różnych dziedzin, od rolnictwa i ochronę środowiska, po praworządność.