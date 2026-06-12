Kosmiczny debiut SpaceX

Przed piątkowym debiutem giełdowym SpaceX świat finansów dosłownie oszalał. Jak podała agencja Bloomberg, inwestorzy indywidualni złożyli zamówienia na akcje warte ponad 70 miliardów dolarów. To kwota, która pokazuje skalę zainteresowania firmą Elona Muska.

Eksperci już teraz mówią o jednym z największych debiutów giełdowych w historii. Po wejściu na parkiet SpaceX ma znaleźć się w ścisłej czołówce najbardziej wartościowych spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych.

Tłumy chętnych na akcje SpaceX

W ramach pierwszej oferty publicznej firma wystawiła na sprzedaż ponad 550 milionów akcji. Każda została wyceniona na 135 dolarów.

Zainteresowanie jest tak ogromne, że nawet przeznaczenie części puli dla inwestorów indywidualnych nie rozwiąże problemu. Według informacji Bloomberga mają oni otrzymać co najmniej 20 proc. dostępnych akcji. To więcej niż zwykle przy podobnych debiutach, ale i tak wielu chętnych odejdzie z kwitkiem.

Straty nie odstraszyły inwestorów

Inwestorów nie zniechęciły ani kontrowersje wokół Elona Muska, ani wyniki finansowe spółki.

W ubiegłym roku SpaceX osiągnęło przychody na poziomie 18,6 miliarda dolarów, ale jednocześnie zanotowało niemal 5 miliardów dolarów straty netto. Sama firma w dokumentach emisyjnych ostrzegała, że ma historię strat i nie może zagwarantować osiągnięcia rentowności w przyszłości.

Mimo to chętnych do inwestowania jest bardzo wielu. Dla inwestorów liczy się przede wszystkim wizja przyszłości, którą od lat sprzedaje Musk.

Mars, asteroidy i sztuczna inteligencja

Szef SpaceX zapowiada, że środki pozyskane z giełdy mają pomóc w realizacji jeszcze bardziej ambitnych planów.

Na liście projektów znajdują się między innymi wydobywanie cennych surowców z asteroid, budowa infrastruktury potrzebnej do kolonizacji Marsa oraz tworzenie kosmicznych centrów danych dla sztucznej inteligencji.

Jeszcze kilka lat temu podobne pomysły mogły wydawać się fantastyką naukową. Dziś inwestorzy są gotowi wyłożyć miliardy dolarów, by stać się częścią tej wizji.

Elon Musk nadal będzie rządził

Sprzedaż akcji nie oznacza utraty kontroli nad firmą przez jej założyciela. Dzięki specjalnym, uprzywilejowanym akcjom Elon Musk zachowa ponad 80 proc. siły głosów.

Oznacza to, że nawet po wejściu na giełdę to właśnie on będzie rozdawał karty i decydował o kierunku rozwoju jednej z najgłośniejszych firm technologicznych świata.

To dopiero początek wielkich debiutów

SpaceX jest pierwszą z grupy gigantów związanych ze sztuczną inteligencją, których wartość przekracza bilion dolarów i które planują giełdowy debiut. W kolejce ustawiają się już także Anthropic oraz OpenAI.

Jeżeli zainteresowanie inwestorów utrzyma się na podobnym poziomie, Wall Street może być świadkiem rekordowego roku.

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