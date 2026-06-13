Polska myśl inżynierska nagrodzona. ASOS® od SEEN Technologie w gronie najbardziej innowacyjnych rozwiązań w Polsce

W obliczu rosnących kosztów energii, coraz bardziej wymagających regulacji środowiskowych, złożoności instalacji opartych na wielu zmiennych oraz presji na zwiększanie efektywności operacyjnej, przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań, które pozwalają podejmować lepsze decyzje szybciej i z większą precyzją. Kontrola tak złożonych procesów metodami tradycyjnymi jest bardzo trudna, a często wręcz niemożliwa. Stąd coraz większą rolę odgrywają narzędzia wykorzystujące analizę danych, modelowanie procesowe oraz inteligentną automatyzację. Jednym z nich jest ASOS®, autorskie rozwiązanie opracowane przez SEEN Technologie, które wykorzystuje technologię cyfrowego bliźniaka (digital twin) do inteligentnego zarządzania pracą przemysłowych oczyszczalni ścieków.

Autor: SEEN Technologie/ Materiały prasowe

Podczas gali Innowatory Wprost 2026 rozwiązanie zostało nagrodzone w gronie najbardziej przełomowych innowacji rozwijanych w Polsce. Kapituła konkursu doceniła system, który pozwala ograniczyć koszty energii związane z napowietrzaniem bioreaktorów nawet o 30%, zoptymalizować zużycie środków chemicznych oraz zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność procesów technologicznych.

To kolejne prestiżowe wyróżnienie dla ASOS®. W 2025 roku rozwiązanie zdobyło tytuł Innowacja Roku 2025 w kategorii Energetyka i Technologie podczas konkursu Diamenty Innowacji organizowanego w ramach Executive Innovation Forum. Dwie nagrody przyznane w ciągu kilku miesięcy potwierdzają potencjał polskich kompetencji inżynierskich oraz rosnące znaczenie rozwiązań opartych na cyfrowych bliźniakach i predykcyjnej optymalizacji procesów w transformacji współczesnego przemysłu.

Polskie rozwiązanie dla przemysłu przyszłości

ASOS® został opracowany z myślą o przedsiębiorstwach, które chcą jednocześnie zwiększać efektywność operacyjną, ograniczać koszty eksploatacyjne i realizować cele zrównoważonego rozwoju. Rozwiązanie wykorzystuje zaawansowane modele predykcyjne do przewidywania przyszłych stanów pracy instalacji wodno-ściekowych i pełni funkcję nadrzędnego systemu sterowania procesami technologicznymi. Analizując dane procesowe w czasie rzeczywistym, przeprowadza symulacje różnych scenariuszy pracy i automatycznie dobiera parametry zapewniające najwyższą efektywność działania instalacji.

Sercem ASOS® jest cyfrowy bliźniak – matematyczny model odwzorowujący rzeczywistą instalację wraz z zachodzącymi w niej procesami biologicznymi, chemicznymi i mechanicznymi. Dzięki temu rozwiązanie nie tylko reaguje na bieżące zdarzenia, ale przede wszystkim przewiduje ich konsekwencje i rekomenduje działania jeszcze przed pojawieniem się zakłóceń. W praktyce oznacza to niższe zużycie energii, bardziej efektywne wykorzystanie środków chemicznych, większą stabilność procesów oraz wymierne oszczędności dla przedsiębiorstw.

Autor: SEEN Technologie/ Materiały prasowe

Rozwiązanie wspierające konkurencyjność przemysłu

ASOS® znajduje zastosowanie m.in. w zakładach mleczarskich, przedsiębiorstwach branży spożywczej i mięsnej, zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz we wszystkich gałęziach przemysłu, w których gospodarka wodno-ściekowa stanowi kluczowy element procesu produkcyjnego.

Rozwiązanie wpisuje się w założenia Przemysłu 4.0, integrując monitoring online, modelowanie procesowe, analitykę danych oraz inteligentne sterowanie w jeden spójny system zarządzania procesami przemysłowymi. Dzięki temu przedsiębiorstwa zyskują narzędzie pozwalające nie tylko ograniczać koszty działalności, ale również zwiększać efektywność energetyczną i wspierać realizację strategii ESG.

– Polski przemysł potrzebuje dziś rozwiązań, które jednocześnie zwiększają efektywność operacyjną, ograniczają koszty energii i wspierają realizację ambitnych celów środowiskowych. ASOS® został opracowany właśnie z myślą o tych wyzwaniach. Otrzymana nagroda potwierdza, że rozwiązania rozwijane przez SEEN Technologie odpowiadają na realne potrzeby nowoczesnych zakładów produkcyjnych i wyznaczają kierunek rozwoju przemysłu opartego na danych, automatyzacji oraz inteligentnym zarządzaniu procesami – mówi Dariusz Jasak, Prezes Zarządu SEEN Technologie.

Od reakcji do predykcji

Za opracowaniem systemu stoją dr inż. Bogusław Buczak – Prokurent i Dyrektor Działu Inżynierii Procesowej, dr Karol Trojanowicz – Technolog Działu Inżynierii Procesowej oraz Wacław Wszołek – Starszy Technolog i Projektant Działu Inżynierii Procesowej.

– Przez wiele lat obserwowaliśmy, jak decyzje technologiczne podejmowane są na podstawie danych historycznych, często już po wystąpieniu problemu. Tworząc ASOS®, postawiliśmy sobie ambitny cel – dać przedsiębiorstwom możliwość przewidywania przyszłych stanów pracy instalacji i podejmowania działań zanim pojawią się zakłócenia. Dzięki technologii cyfrowego bliźniaka i zaawansowanemu modelowaniu procesowemu oczyszczalnia staje się aktywnym uczestnikiem procesu produkcyjnego, a nie jedynie jego zapleczem. Dzisiejsze wyróżnienie pokazuje, że rozwiązania oparte na wiedzy procesowej, analizie danych i predykcyjnym sterowaniu stają się nowym standardem nowoczesnego przemysłu – podkreśla dr inż. Bogusław Buczak.

Dwie nagrody. Jeden kierunek rozwoju

Nagroda Innowatory Wprost 2026 stanowi kolejne potwierdzenie wartości rozwiązania rozwijanego przez SEEN Technologie oraz potencjału polskiej myśli inżynierskiej. Dwa prestiżowe wyróżnienia zdobyte w ciągu kilku miesięcy pokazują, że rozwiązania tworzone przez polskich specjalistów skutecznie odpowiadają na najważniejsze wyzwania współczesnego przemysłu – ograniczanie kosztów energii, zwiększanie efektywności operacyjnej oraz realizację coraz bardziej ambitnych celów środowiskowych.

ASOS® łączy monitoring online, modelowanie procesowe, analitykę danych i inteligentne sterowanie w jeden spójny system wspierający efektywne zarządzanie procesami przemysłowymi. Pomaga przedsiębiorstwom zwiększać efektywność energetyczną, zapobiegać zaburzeniom procesów technologicznych, ograniczać koszty operacyjne i budować przewagę konkurencyjną w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.

To dowód, że polska myśl inżynierska nie tylko nadąża za światowymi trendami, ale coraz częściej sama wyznacza kierunki rozwoju nowoczesnego przemysłu.

Źródło informacji: SEEN Technologie