Benzyna i diesel tanieją: we wtorek maksymalna cena benzyny 95 to 6,12 zł (-0,02 zł), a oleju napędowego 7,58 zł (-0,10 zł), co jest kontynuacją spadkowego trendu

Ceny maksymalne są ustalane codziennie przez Ministerstwo Energii na podstawie średniej ceny hurtowej, akcyzy, opłaty paliwowej, stałej marży 0,30 zł/l i VAT

Od 31 marca, kiedy wprowadzono mechanizm regulacji cen, obecne stawki są niższe niż początkowe

Sprzedaż paliwa powyżej ustalonej ceny maksymalnej grozi karą do 1 miliona złotych, a przestrzeganie przepisów kontroluje KAS.

Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem opublikowanym przez resort energii, we wtorek na stacjach benzynowych nie zobaczymy wyższych cen niż te ustalone przez rząd Donalda Tuska. Nowe stawki są kontynuacją trendu spadkowego z ostatnich dni.

Nowe, niższe ceny paliw na wtorek. O ile spadły stawki?

We wtorek litr popularnej benzyny bezołowiowej 95 będzie kosztował maksymalnie 6,12 zł. To o 2 grosze mniej niż w poniedziałek, kiedy jej cena wynosiła 6,14 zł. Kierowcy tankujący benzynę 98 również zapłacą mniej – jej maksymalna cena spadła z 6,73 zł do 6,70 zł za litr. Największą obniżkę widać jednak w przypadku oleju napędowego. We wtorek jego cena nie może przekroczyć 7,58 zł za litr, podczas gdy jeszcze w poniedziałek było to 7,68 zł, czyli aż o 10 groszy więcej.

We wtorek maksymalne ceny paliw są więc zauważalnie niższe niż w poniedziałek, co jest dobrą wiadomością dla portfeli kierowców. Warto przypomnieć, że mechanizm regulacji cen paliw został wprowadzony 31 marca. Tego dnia za litr benzyny 95 płaciliśmy maksymalnie 6,16 zł, za benzynę 98 – 6,76 zł, a za diesla – 7,60 zł. Jak widać, obecne stawki są niższe niż na starcie obowiązywania przepisów. Kolejne obwieszczenie poznamy jeszcze we wtorek – określi ono ceny, które będą obowiązywać w środę.

Jak ustalane są maksymalne ceny paliw?

Wiele osób zastanawia się, skąd biorą się te codzienne zmiany. Proces jest jasno określony w przepisach. Resort energii każdego dnia roboczego publikuje obwieszczenie z nowymi stawkami, które zaczynają obowiązywać od następnego dnia. Jeśli ogłoszenie przypada przed weekendem lub świętami, ustalone ceny obowiązują aż do najbliższego dnia roboczego.

Sama cena jest wynikiem prostej matematyki. Mechanizm ten ma na celu stabilizację rynku, a cena maksymalna jest ustalana według ścisłej formuły. Bierze ona pod uwagę kilka kluczowych składników:

średnią cenę hurtową paliw na polskim rynku,

podatek akcyzowy,

opłatę paliwową,

stałą marżę sprzedawcy w wysokości 0,30 zł na litrze,

podatek VAT.

To suma tych elementów daje ostateczną kwotę, którą widzimy na pylonach stacji benzynowych jako cenę maksymalną.

Co grozi za sprzedaż paliwa drożej niż nakazuje rząd?

Przepisy są w tej kwestii bardzo surowe, a rząd chce mieć pewność, że właściciele stacji paliw będą ich przestrzegać. Każdy, kto spróbuje sprzedać benzynę lub olej napędowy po cenie wyższej niż ta określona w obwieszczeniu Ministra Energii, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Za złamanie przepisów grożą dotkliwe sankcje finansowe. Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą finansową sięgającą nawet 1 miliona złotych. Kontrole na stacjach w całym kraju prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), która ma uprawnienia do weryfikowania, czy sprzedawcy stosują się do narzuconych limitów cenowych. Wprowadzenie tak wysokiej kary ma skutecznie zniechęcić do prób zawyżania cen i zapewnić kierowcom dostęp do paliwa w regulowanej cenie.

