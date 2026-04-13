Obniżone stawki akcyzy na paliwa zostaną przedłużone do końca kwietnia, co oznacza utrzymanie niższych cen na stacjach

Obniżka akcyzy sprowadza podatek do minimalnego poziomu unijnego, wynoszącego 29 gr/l dla benzyny i 28 gr/l dla oleju napędowego

Przedłużenie niższej akcyzy to element pakietu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), mającego chronić kierowców przed wzrostem kosztów tankowania

Pakiet CPN obejmuje także obniżkę VAT na paliwa oraz wprowadzenie cen maksymalnych, ogłaszanych codziennie przez Ministra Energii.

Niższa akcyza na paliwo w Polsce zostaje na dłużej

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że obniżone stawki akcyzy na benzyny i olej napędowy będą obowiązywać do końca kwietnia tego roku. Odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw, co ostatecznie przypieczętowało decyzję. To ważna zmiana, ponieważ pierwotnie niższy podatek miał obowiązywać tylko do 15 kwietnia.

Dzięki tej decyzji rządu kierowcy mogą liczyć na utrzymanie nieco niższych cen na stacjach benzynowych przez kolejne tygodnie. Przedłużenie okresu, w którym obowiązuje niższa akcyza na paliwo, to próba złagodzenia skutków wysokich cen ropy na światowych rynkach, które bezpośrednio przekładają się na koszty tankowania w Polsce. Decyzja wchodzi w życie niemal natychmiast, zapewniając ciągłość dotychczasowych regulacji.

Ile wynosi obniżona akcyza na benzynę i olej napędowy?

Warto przypomnieć, o jakich kwotach mowa. Obniżka akcyzy sprowadza ten podatek do minimalnego poziomu, na jaki zezwalają przepisy unijne. Oznacza to, że rząd wykorzystał maksymalne dostępne pole manewru, aby obniżyć fiskalne obciążenia paliw.

Zgodnie z rozporządzeniem, obniżka akcyzy utrzymuje stawkę na poziomie 29 groszy za każdy litr benzyny oraz 28 groszy za litr oleju napędowego. Choć na pierwszy rzut oka kwoty te mogą wydawać się niewielkie, w skali całego rynku paliw i w połączeniu z innymi mechanizmami mają one realny wpływ na to, ile ostatecznie płacimy przy dystrybutorze. Akcyza jest jednym z głównych składników finalnej ceny paliwa, obok podatku VAT, opłaty paliwowej i marży stacji.

Obniżka akcyzy to część większego pakietu. Co jeszcze się na niego składa?

Decyzja o przedłużeniu niższej akcyzy nie jest działaniem odosobnionym. To jeden z kluczowych elementów rządowego pakietu, który został nazwany "Ceny Paliwa Niżej" (CPN). Jego celem jest kompleksowe podejście do problemu rosnących kosztów tankowania i ochrona portfeli Polaków przed gwałtownymi podwyżkami.

Oprócz niższej akcyzy pakiet CPN obejmuje także dwa inne ważne mechanizmy. Pierwszym jest obniżka podatku VAT na paliwa. Drugim, równie istotnym, jest wprowadzenie cen maksymalnych na benzynę i olej napędowy. Te maksymalne stawki są ogłaszane w każdy dzień roboczy przez Ministra Energii, co ma zapobiegać nieuzasadnionym podwyżkom cen paliw na stacjach i stabilizować rynek. Wszystkie te działania razem mają sprawić, że wahania cen na światowych giełdach będą mniej odczuwalne dla polskich kierowców.

