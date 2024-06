i Autor: Shutterstock

Obsługa klienta

Chamstwo w marketach. "Rusz cztery litery bo stracisz pracę"

W sklepach coraz częściej dochodzi z byle powodu do dantejskich scen, a obsługę klientów można porównać do stąpania po polu minowym. Z byle powodu wybuchają awantury. Gazeta Wyborcza opisuje scenę z łódzkiej Biedronki, gdzie jeden z klientów tymi słowami zwrócił się do pracownicy marketu: "Jesteś od obsługiwania niczym d*** od... Rusz cztery litery, bo stracisz pracę!". Musiał interweniować ochroniarz. Wśród pracowników marketów krąży manifest skierowany do klientów. Co w nim zawarto?