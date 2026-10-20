To koniec pewnej epoki w Warszawie. Stolica straci charakterystyczny punkt na mapie. Słynny 200-metrowy komin idzie do rozbiórki.

Komin (emitor) E3 został wybudowany w 1974 roku w południowej części Elektrociepłowni Siekierki. Charakterystyczna, pomalowana w siedem biało-czerwonych pasów konstrukcja ma 200 metrów wysokości i przez lata była jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów krajobrazu Siekierek. Decyzja o rozbiórce dotychczasowego komina wynika z wieku konstrukcji oraz jej stanu technicznego.

Obiekt ostatni raz pracował w lutym 2026 roku, a wyłączony z eksploatacji został w czerwcu 2026 roku. Po ponad 50 latach pracy jego funkcję przejął nowy, 65-metrowy stalowy emitor wyposażony w nowoczesną instalację odprowadzania spalin, dostosowaną do aktualnych i przyszłych wymagań technologicznych oraz środowiskowych.

Prace rozbiórkowe emitora E3 zostaną przeprowadzone metodą mechaniczną. Trzon komina będzie stopniowo cięty i kruszony od góry z wykorzystaniem robota rozbiórkowego. Poszczególne fragmenty konstrukcji będą sukcesywnie zrzucane do wnętrza komina, a następnie usuwane przez otwór znajdujący się u jego podstawy. Zakończenie prac planowane jest na kwiecień 2027 r.

Wykonawcą rozbiórki jest firma Hope Group Sp. z o.o., specjalizująca się w realizacji wyburzeń przemysłowych, w tym wysokich kominów.

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