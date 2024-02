Dodatek gazowy 2024. Komu przysługuje zwrot VAT za gaz? [WZÓR WNIOSKU]

Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego. Zwrotem VAT objęte są paliwa gazowe dostarczone od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz - w tym roku - od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku. Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których:

źródło ciepła w postaci gazu zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynku,

przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł brutto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Co ważne, dodatek gazowy nie przysługuje osobom, które wykorzystują paliwo gazowe np. do gotowania w kuchni lub do podgrzewania wody użytkowej. Gaz musi służyć do ogrzewania całego domu, a przepisów wyłączony jest gaz LPG. Zwrot VAT mają rozliczać samorządy. Wniosek należy składać w urzędzie gminy.

Tutaj znajdziesz: Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT

Dopłaty do gazu 2024. Ile zwrotu podatku VAT dla ogrzewających gazem?

Do połowy 2024 roku w ramach obowiązującej ustawy mrożącej ceny gazu obowiązuje ustalona w zeszłym roku maksymalna cena za gaz na poziomie 200,17 zł netto/MWh. Stawką objęci są odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej. Obok gospodarstw domowych do tej grupy należą też spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, producenci ciepła lokalnego dla gospodarstw domowych w spółdzielniach, podmioty użyteczności publicznej: szkoły, uczelnie, żłobki, przedszkola, szpitale i pomoc społeczna, kościoły i organizacje pozarządowe.

Pieniądze to nie wszystko - Artur Soboń Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.