Tysiące wypadków na wsi

Choć sytuacja powoli się poprawia, statystyki wciąż budzą niepokój. W pierwszej połowie 2026 roku KRUS odnotował 4284 wypadki przy pracy rolniczej. To o 3 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Największym problemem pozostają upadki. To właśnie one odpowiadały za 49,2 proc. wypadków zakończonych przyznaniem jednorazowego odszkodowania.

Rolnicy muszą uważać również podczas pracy z maszynami, przy obsłudze zwierząt oraz wykonywaniu prac na wysokości.

Wystarczy jeden niefortunny krok

Upadek może wydawać się niegroźnym zdarzeniem. W gospodarstwie często kończy się jednak poważnym urazem i długą przerwą w pracy.

KRUS zwraca uwagę, że bezpieczeństwo zależy także od kondycji samego rolnika. Szczególnie niebezpieczna jest praca podczas upałów.

– Bardzo ważną sprawą jest to, żeby rolnicy zachowywali właściwą równowagę pomiędzy pracą a wypoczynkiem. Niezwykle istotne jest nawadnianie się w czasie pracy, podczas upałów – podkreśla Tomasz Ślusarczyk, prezes KRUS na łamach serwisu portalspozywczy.pl.

Ciągnik to nie zabawka

Sporo zmieniło się w kwestii bezpieczeństwa dzieci na wsi. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu widok dziecka pomagającego przy pracach gospodarskich nikogo specjalnie nie dziwił. Dzisiaj obowiązują jasne zasady.

KRUS prowadzi wykaz prac, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16. roku życia. Na liście znajdują się m.in. kierowanie ciągnikami rolniczymi, obsługiwanie maszyn rolniczych czy przebywanie w strefie ich pracy.

– Cieszę się, że nie traktujemy już gospodarstw rolnych jak placu zabaw, ale jako miejsce pracy z zasadami jak każde inne – mówi prezes KRUS.

Ważne jest również oddzielenie miejsc zabawy dzieci od obszarów, w których pracują maszyny i wykonywane są niebezpieczne czynności.

Dzieci mają uczyć dorosłych

KRUS stawia na edukację najmłodszych, bo wiedza zdobyta w dzieciństwie może później uratować zdrowie, a nawet życie.

Młodzi mieszkańcy wsi poznają zasady bezpiecznej pracy, a później mogą przekazywać je swoim rodzicom czy dziadkom. W ten sposób mają stać się ambasadorami bezpieczeństwa w swoich rodzinach.

– Im więcej dzieci wiedzą o zagrożeniach, tym mniej wypadków z ich udziałem – przekonuje Daniel Zahorenko, prezes AGRO Ubezpieczeń.

Nakręć film i pokaż, jak pracować bezpiecznie

Jedną z form edukacji jest konkurs filmowy „Moja Wizja Zero”. Jest on skierowany do młodzieży, szczególnie z terenów wiejskich oraz uczniów i studentów szkół o profilu rolniczym.

Jako zadanie konkursowe trzeba przygotować film trwający od 30 sekund do 2 minut, pokazujący zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie. Można nagrać go nawet telefonem.

Uczestnicy muszą mieć od 13 do 21 lat. Organizatorzy podkreślają jednak, że film powinien być własnym pomysłem uczestnika. Nie można wykorzystywać materiałów stockowych ani sztucznej inteligencji.

Zgłoszenia tylko do 30 września

Na chętnych nie zostało już wiele czasu. Zgłoszenia do konkursu „Moja Wizja Zero” można przesyłać do 30 września 2026 roku.

Konkurs jest częścią strategii prewencji „Wizja Zero”, której główne filary to bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan. Organizatorzy chcą w ten sposób nie tylko zainteresować młodzież tematyką bezpieczeństwa, ale również dotrzeć z tym przekazem do całych rodzin.

Eksperci zaznaczają, że na wsi często jest tak, że jedna dobra rada może zapobiec nieszczęściu. A przy tysiącach wypadków rocznie takich rad wciąż potrzeba jak najwięcej.

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