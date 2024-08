10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

W miniony poniedziałek doszło do dramatycznego morskiego wypadku. U wybrzeży włoskiej Sycylii zatonął luksusowy jacht. Na pokładzie jachtu „Bayesian” miały znajdować się 22 osoby. Po wypadku uratowano i przetransportowano na brzeg 15 osób. Pozostałe uznano za zaginione i rozpoczęto akcję poszukiwawczą. Media donoszą, że na jachcie brytyjski miliarder świętował swoje sądowe zwycięstwo. Mowa o Mike'u Lynchu, który to został uniewinniony w procesie o oszustwo. Według nieoficjalnych doniesień wśród ciał, do których dotarły służby, znajduje się ciało Mike'a Lyncha i jego osiemnastoletniej córki. Media wymieniają, że wśród pasażerów byli także m.in. prezes banku Morgan Stanley International Jonathan Bloomer i prawnik z kancelarii Clifford Chance Chris Morvillo oraz prezes firmy ubezpieczeniowej Hiscox Aki Hussain – wszyscy są na liście osób zaginionych - poinformowała BBC powołując się na Sycylijską Ochronę Cywilną.

Historia miliardera

W prasie przedstawiano Mike'a Lyncha jako brytyjski odpowiednik amerykańskiego biznesmena Billa Gatesa. Jego majątek szacowany jest na 852 miliony funtów w 2023 roku. Lynch urodził się w Ilford w londyńskiej dzielnicy Redbridge w 1965 r. i dorastał w pobliżu Chelmsford w Essex. Jego matka była pielęgniarką z hrabstwa Tipperary, a ojciec strażakiem z hrabstwa Cork w Irlandii. Lynch był żonaty z Angelą Bacares i mieli dwie córki. Lynch założył swoją pierwszą firmę pod koniec lat 80., będąc w trakcie studiów doktoranckich. W 1996 roku Lynch wraz z Davidem Tabizelem i Richardem Gauntem założył Autonomy, firmę zajmującą się oprogramowaniem do wyszukiwania.