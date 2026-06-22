Rytuały pełne aromatu i smaku na Dzień Ojca

Jeśli Twój tata nie wyobraża sobie dnia bez filiżanki dobrego, aromatycznego naparu, zapomnij o zwykłej paczce kawy ze sklepowej półki. W dziale z roślinami doniczkowymi czeka na Ciebie prawdziwa perełka, która idealnie łączy estetykę z elementem miłego zaskoczenia.

To żywa kawa Arabica w ceramice, którą kupisz za jedyne 16,99 zł. Projektanci umieścili tę piękną, zieloną roślinę w uroczej osłonce w kształcie klasycznego kubka. Taki upominek będzie trwałą i oryginalną ozdobą salonu lub domowego biura. Doskonałym uzupełnieniem tego naturalnego podarunku jest kawa ziarnista Tchibo Exclusive. Ogromne, kilogramowe opakowanie kosztuje teraz 49,99 zł i z pewnością ucieszy każdego posiadacza ekspresu ciśnieniowego.

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Jak kupić kultowe praliny bez przepłacania?

Dobrej jakości czekolada to uniwersalny sposób na wyrażenie miłości i wdzięczności. W najnowszej gazetce Biedronki pojawiły się jednak promocje, obok których trudno przejść obojętnie. Dzięki nim możesz podarować tacie luksusowe słodkości, płacąc za nie ułamek standardowej ceny. Warto zwrócić uwagę na wyjątkowe okazje:

Praliny Lindor od Lindt (200/225 g). Te rozpływające się w ustach czekoladowe kulki kupisz w niesamowitej promocji 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Możesz dowolnie mieszać różne rodzaje.

Te rozpływające się w ustach czekoladowe kulki kupisz w niesamowitej promocji 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Możesz dowolnie mieszać różne rodzaje. Czekoladki Merci (250 g). Kolejny klasyk objęty promocją 1+1 gratis, dzięki czemu przy zakupie dwóch opakowań za jedno zapłacisz tylko 12,00 zł.

Kolejny klasyk objęty promocją 1+1 gratis, dzięki czemu przy zakupie dwóch opakowań za jedno zapłacisz tylko 12,00 zł. Praliny Toffifee white chocolate (125 g). Limitowana edycja dla fanów białej czekolady dostępna za jedyne 7,99 zł przy zakupie dwóch sztuk.

Limitowana edycja dla fanów białej czekolady dostępna za jedyne 7,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Czekoladki Merci (400 g). Eleganckie, bardzo duże opakowanie w supercenie 28,99 zł.

Te kosmetyki kupisz teraz w promocji jeden plus jeden

Wielu ojców najbardziej ceni sobie prezenty, które są po prostu użyteczne. Męskie kosmetyki ułatwiają codzienną pielęgnację i uprzyjemniają poranki, a dzięki sprytnym promocjom możesz skomponować świetny zestaw za grosze.

Prawdziwym hitem jest stylowa woda toaletowa BIG STAR (50 ml). Ten nowoczesny zapach od znanej polskiej marki odzieżowej kupisz w promocji 1+1 gratis. To idealna okazja, aby dobrać dwa różne flakony bez nadwyrężania budżetu. Praktycznym uzupełnieniem będą produkty do golenia marki Gillette (maszynki, żele i pianki), które również kupisz w elastycznej promocji 1+1 gratis. Dzięki temu szybko stworzysz spersonalizowany zestaw pielęgnacyjny, który posłuży tacie przez wiele tygodni.

Czy słodki podarunek może być zdrowy?

Tak, nowoczesne ciasta potrafią połączyć pyszny smak z dbałością o sylwetkę. Jeśli Twój tata unika cukru lub regularnie trenuje, tradycyjne słodycze mogą nie być najlepszym wyborem. Na szczęście w lodówkach Biedronki znajdziesz genialną alternatywę.

To sernik z malinami Frulove od marki ALLNUTRITION za 25,99 zł. To chłodzone ciasto nie zawiera dodatku cukru i wyróżnia się bardzo wysoką zawartością białka. Jeśli jednak wolicie tradycyjne, kremowe wypieki, świetnym wyborem będzie ciasto WW od E.Wedel (500 g) za 24,99 zł, które idealnie dopełni rodzinne świętowanie przy kawie.

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Sernik z malinami Frulove, ALLNUTRITION, 25,99 zł